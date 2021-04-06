Видео истерики Ольги Бузовой на премии «Жара»

Сейчас в Сети идет горячее обсуждение истерики, которая произошла с Ольгой Бузовой на премии «Жара». Выйти из равновесия певицу заставили упоминания Ксении Собчак о бывшем возлюбленном. Говорят, ведущая спросила коллегу, с кем ей приятней обниматься — с Филиппом Киркоровым или Давой, на что та якобы резко ответила: «Ты крыса!».

Впрочем, журналистка не оставила артистку в покое, иронично отметив, что Манукян — не лучший претендент в избранники. «Господи, вот вы находите объекты для любви! Лучше бы за деньги!» — заявила Собчак. Первое время исполнительница хита «Мало половин» держалась уверено в кадре, однако вскоре ее захлестнули эмоции. 35-летняя Бузова заметалась в зрительном зале, явно сдерживая слезы, а затем под руку с помощником наконец-то вышла за дверь.

Ролик неловкой ситуации быстро разлетелся по фанпабликам ведущей реалити. Фанаты Ольги негодуют, что кумиру пришлось пережить подобное. «Над ней там все глумились. Ее никто серьезно не воспринимает»; «Правильно, что Оля ушла. Очень жаль, что ей испортили весь вечер. Ведущие некомпетентные, вышли за грань. Оля очень хорошо держалась, так не каждый сможет!», — пишут поклонники.

А вот некоторые, напротив, считают, что Бузовой давно пора уметь держать удар, ведь артистка сама рассказала о трудностях в отношениях. В начале января она публично заявила о домашнем насилии со стороны Манукяна и его романах на стороне. «Бумеранг. Выставила все напоказ, он и прилетел обратно», — пишут пользователи.

Напомним, что ради Давы певица оставила участников шоу «Замуж за Бузову» с разбитым сердцем. Их роман длился чуть больше года и казался красивой сказкой. Оба задаривали друг друга дорогостоящими подарками, часто говорили о любви в соцсетях. Фанаты подозревают: именно отношения напоказ и разрушили идиллию, как когда-то случилось в браке с Дмитрием Тарасовым.



