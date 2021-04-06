Блокбастеры эпохи СССР: 20 фильмов, ставших самыми кассовыми в советском прокате

Советская киноэпопея режиссера Сергея Бондарчука – один из самых масштабных и дорогостоящих кинопроектов мирового кино. Сценарий к фильму писали с 1961-го до марта 1962-го. Больше месяца его утверждали в Министерстве культуры. Пробы начались весной, а съемки – спустя полгода. Картину снимали более семи лет, из них три года ушло на серию «1812 год». По подсчетам экспертов, бюджет экранизации романа Льва Толстого составил 100 миллионов долларов по курсу 1967 года. В создании фильма участвовали десятки музеев СССР. Костюмы отшивали, взяв за основу частную коллекцию оловянных солдатиков, которую предоставил ленинградский коллекционер.

Это второй советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1969 году.

19. «Служебный роман»: 58,4 миллиона зрителей

Двухсерийная лирическая комедия о взаимоотношениях начальницы и подчиненного – лидер проката 1978 года. «Служебный роман» снял Эльдар Рязанов. Сценарием к фильму послужила пьеса, написанная Рязановым и Эмилем Брагинским всего за один месяц. Она называлась «Сослуживцы». Во время съемок актеры постоянно импровизировали, отчего материала оказалось в два раза больше, чем планировалось. Чиновники приняли картину на ура и тут же выдвинули ее на Государственную премию СССР.

18. «Мачеха»: 59,4 миллиона зрителей

По опросу журнала «Советский экран», фильм «Мачеха» режиссера Олега Бондарева стал лучшей премьерой 1973 года. Главную роль в картине сыграла Татьяна Доронина. После выхода «Мачехи» на большие экраны ее удостоили звания «Лучшая актриса 1973 года» и вручили премию на кинофестивале в Тегеране.

17. «Иван Васильевич меняет профессию»: 60,7 миллиона зрителей

Фантастическую комедию по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» снял режиссер Леонид Гайдай в 1973 году. Кстати, в зарубежном прокате эта картина шла под названием «Иван Грозный: Назад в будущее». Сценарий писался под Юрия Никулина, но тот отказался от съемок – актер не верил в успех картины и предрекал ей пролежать на полке. Но, как оказалось, он ошибся. После окончания съемок многие эпизоды переозвучивались – цензура не давала добро. Вот маленький пример. Помните банкет, во время которого Бунда спрашивает Милославского: «А кто оплачивать будет?» В фильме мы слышим ответ: «Во всяком случае, не мы», однако изначально эта фраза была такой: «Народ, народ, батюшка!»

16. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»: 60,8 миллиона зрителей

В 1971 году вышел двухсерийный приключенческий фильм режиссера Эдмунда Кеосаяна. Картину тогда называли советским вестерном. Она стала последней частью трилогии о неуловимых мстителях. Один из любопытных фактов: бриллианты, которые украшали Большую императорскую корону, были на самом деле проданы большевикам в 1919 году. В 1950-м их снова выкупили.

15. «Афоня»: 62,2 миллиона зрителей

«Эй, родственник, рупь гони! Мне Афоня рубль должен!» – кто не знает эту фразу из комедии кинорежиссера Георгия Данелии. Фильм стал лидером проката 1975 года. Все сцены с участием Евгении Симоновой были отсняты за три дня – актриса торопилась, ведь ею уже был подписан договор на съемки в другой картине. В «Афоне» состоялся дебют группы «Машина времени» – в сцене, где все танцуют медленный танец, звучит их песня «Ты или я» (другое название – «Солнечный остров»).

14. «Калина красная»: 62,5 миллиона зрителей

Режиссер фильма – Василий Шукшин. В «Калине красной» он был и сценаристом, и исполнителем главной роли. В основу сюжета картины легла его одноименная повесть. Фильм лидировал в прокате 1974 года. На его съемки Госкино выделило всего 3600 метров кинопленки вместо необходимых 6000. Чтобы выйти из ситуации, сцены снимали то на советскую пленку «Свема», то на американскую «Кодак».

13. «Табор уходит в небо»: 64,9 миллиона зрителей

Фильм был снят молдавским кинорежиссером Эмилем Лотяну по мотивам ранних повестей Максима Горького – «Старуха Изергиль» и «Макар Чудра». В 1976 году картина побила все рекорды проката. Главную роль исполнила актриса Светлана Тома. Откровенная сцена с ее участием стала полной неожиданностью для «закомплексованного» советского зрителя. В те времена, «когда в СССР секса не существовало», увидеть на большом экране обнаженную женскую грудь было сенсационным событием.

12. «Джентльмены удачи»: более 65 миллионов зрителей

Комедия Александра Серого «Джентльмены удачи» стала хитом проката 1972 года. Прежде чем она вышла на экраны, ее отсматривали милицейские чины и представители МВД. Тогдашний глава Министерства внутренних дел Николай Анисимович Щелоков хохотал над «Джентльменами», но все же притормозил их из-за обилия тюремного жаргона. И только одобрение генсека Леонида Ильича Брежнева выпустило картину на экраны. Он не увидел и не услышал в ней ничего предосудительного, сказав, что все эти словечки знает даже любой советский школьник.

11. «Человек-амфибия»: 65,4 миллиона зрителей

После проката этого фильма прекрасная половина СССР потеряла рассудок: на экранах блистал невероятный красавец – актер Владимир Коренев. Пожалуй, он стал первым признанным секс-символом советского кинематографа. То же самое можно сказать и о мужской части зрительской аудитории, которую свела с ума красота и утонченность семнадцатилетней Анастасии Вертинской. Картина побила рекорды просмотров в 1962 году. Она была снята режиссерским дуэтом: Владимиром Чеботаревым и Геннадием Казанским. На начало съемок Анастасия Вертинская не умела плавать, вместо нее в кадре появлялась дублерша. Костюм для Ихтиандра сшили из ткани, напоминающей эластичные женские колготки. Чешуйки имитировали обрезки старой кинопленки. Для четырех костюмов понадобилось более 10 000 штук таких деталей. Чешуйки вырезали, окрашивали перламутровой краской и нашивали вручную.

10. «А зори здесь тихие»: 66 миллионов зрителей

Пронзительный двухсерийный фильм о Великой Отечественной войне был снят Сергеем Ростоцким по одноименной повести Бориса Васильева. Картина стала хитом советского кинопроката 1973 года и никого не оставила равнодушным. Режиссерский ход: довоенное и послевоенное время показано в цвете, а страшная война снята на черно-белую пленку. Для съемок в бане Ростоцкий пять часов уговаривал молодых актрис. Он убеждал их: «Мне нужно показать, что убивали не просто людей, а женщин, красивых и молодых, которые должны продолжать род». Актрисы согласились, сцена была снята и одобрена к прокату.

9. «Новые приключения неуловимых»: 66,2 миллиона зрителей

Продолжение «Неуловимых мстителей» было снято в 1968 году по настоятельным просьбам граждан СССР – они писали письма режиссеру Эдмунду Кеосаяну с воззванием продолжить съемки. Кеосаян с удовольствием откликнулся и новой картиной собрал еще большую зрительскую аудиторию.

8. «Щит и меч»: 68,3 миллиона зрителей

Фильм о войне «Щит и меч» был снят в 1968 году Владимиром Басовым по одноименному роману Вадима Кожевникова. Картину снимали в Калининграде, Берлине и Кракове. В одном из интервью Станислав Любшин – исполнитель главной роли – рассказывал, что после просмотра этой ленты Владимир Путин признался, что именно она подтолкнула его выбрать профессию разведчика. На роль Генриха Шварцкопфа приглашали Валентина Смирнитского.

7. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»: 69,6 миллиона зрителей

Блистательная и всеми любимая комедия Леонида Гайдая состоит из трех новелл. В 1965 году ее посмотрели почти 70 миллионов зрителей. Александр Демьяненко, он же Шурик, прочел сценарий и воскликнул: «Этот фильм обречен на успех!» Его слова оказались пророческими. Кстати, на роль прораба стройки пробовался Владимир Высоцкий. Многие шутки актеры придумывали прямо в кадре. Например, в сцене Юрия Никулина со скелетом. В «Операции «Ы» звучит музыка Александра Зацепина. Все последующие фильмы Гайдая не обходились без песен и мелодий этого композитора.

6. «Экипаж»: 71,1 миллиона зрителей

Первый советский фильм-катастрофу зрители увидели в 1980 году. После выхода романа Артура Хейли «Аэропорт» и последующей его экранизации тема авиакатастроф стала популярной в Голливуде. Но в СССР они не демонстрировались. «Экипаж» стал первым фильмом в подобном жанре. На роль командира экипажа пробовался Алексей Петренко, но после проб он отказался от съемок. Георгий Жженов в этой роли был очень убедительным.

5. «Свадьба в Малиновке»: 74,6 миллиона зрителей

Музыкальную комедию режиссер Андрей Тутышкин снимал действительно в Малиновке – деревне Чугуевского района Харьковской области. В массовке были задействованы все ее жители. В 2013 году здесь установили памятник герою фильма – адъютанту Попандопуло. Картина была приурочена к 50-летию Октябрьской революции, но Госкино посчитало ее несерьезной, однако все равно разрешило съемки.

4. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»: 76,5 миллиона зрителей

Очередная комедия Леонида Гайдая пополнила коллекцию советского кинематографа в 1966 году. Идея снимать очередные приключения Шурика пришла Гайдаю после того, как он прочел в газете реальную историю похищения девушки влюбленным джигитом. Чиновники не сразу одобрили фильм, а вот Брежнев недолго думал и «благословил» режиссера на съемки. В своей роли Наталья Варлей была хороша, проблему создавал лишь ее голос – актриса никак не могла озвучить свою героиню. На помощь позвали Надежду Румянцеву. Однако Варлей исполняла все трюки самостоятельно и даже водила автомобиль.

3. «Бриллиантовая рука»: 76,7 миллиона зрителей

На третьем месте по просмотрам – еще одна комедия Гайдая, вышедшая в 1968 году. Основные сцены снимались в Баку и под присмотром капитана КГБ. Все дело в том, что советская цензура требовала от Гайдая соблюдения некоторых условий. Например, более выгодного преподнесения миссии советской милиции. Изначально в гайдаевской версии управдомша Плющ говорила: «И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу». Последнее слово было заменено на «любовницу». Главная роль Горбункова писалась только под Юрия Никулина. Руководство «Союзцирка» предоставило актеру 6 месяцев отпуска, чего никогда ранее не делало.

2. «Москва слезам не верит»: 84,4 миллиона зрителей

Второе место занимает оскароносный фильм Владимира Меньшова. Сценарий был написан Валентином Черных для участия в конкурсе на лучший сюжет о Москве. Он занял третье место. Забавно, что второе и первое вообще никому не присудили – комиссия не нашла достойных. На роль интеллигентного слесаря Гоши пробовался Виталий Соломин, а Катю Тихомирову могли сыграть Ирина Купченко или Маргарита Терехова.

1. «Пираты XX века»: 87,6 миллиона зрителей

И наконец, победитель рейтинга – приключенческий фильм режиссера Бориса Дурова «Пираты XX века». Российские кинокритики называют его первым советским боевиком. Он был снят на основе реальных событий. Во время его проката в кинотеатрах отменяли утренние сеансы – школьники толпами сбегали с уроков, чтобы еще раз посмотреть «Пиратов». Исполнитель главной роли – Николай Еременко – во время съемок усиленно занимался карате. Если бы опять же не генсек СССР – товарищ Брежнев, – фильм мог оказаться на полке, члены ЦК ВЛКСМ были категорически против его съемок.