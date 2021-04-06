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Как часто менять расчески, зубные щетки, мочалки и другие вещи, которыми вы пользуетесь годами

Подушки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Производители предметов гигиены и быта настаивают, что менять расчески, мочалки и даже матрасы нужно гораздо чаще, чем вы это делаете. А есть ли в этом смысл на самом деле? Оказывается, есть, но не всегда, пишет the-village.ru.

Как часто менять зубную щетку?

Реклама учит нас, что зубные щетки — рассадник бактерий и их нужно менять каждые три месяца, но нет ли в этом теории заговора, чтобы мы больше покупали?

Американская ассоциация дантистов подтверждает эти рекомендации, но по другой причине. Если вы промываете и просушиваете щетку после каждого использования, а также храните ее на расстоянии не меньше трех метров от унитаза, никаких лишних бактерий жить на ней не будет. Что с ней происходит на самом деле — ее щетина изнашивается. И чем выше износ, тем хуже она чистит ваши зубы.

Так что да, менять зубную щетку действительно нужно так часто. Чтобы не способствовать приближению экологической катастрофы, замените пластиковую щетку бамбуковой — она разлагается всего за полгода. Ищите ту, что сделана из бамбука полностью, такие можно найти в экофрендли-магазинах.

А расческу нужно менять?

Если говорить о деревянных расческах, расческах с натуральной щетиной и щетках с вставными зубчиками, то здесь дерматологи единогласно рекомендуют менять их раз в год в зависимости от частоты использования и состояния расчески. Дело в том, что жир, грязь и косметические продукты накапливаются на их поверхностях с каждым расчесыванием и могут не вымываться до конца, скапливаясь в микротрещинах.

Другое дело — расчески из цельного пластика. Грязи некуда забиваться, так что их достаточно мыть раз в неделю с небольшим количеством шампуня, а при заболеваниях кожи головы — чаще. Пластиковые расчески также можно замачивать на 10–20 минут в мыльном растворе.

А что делать с губками для мытья посуды?

Менять их! Чем чаще, тем лучше, особенно в сезон простуд и пока неистребимого коронавируса. Губчатый материал — приятный и теплый дом для бактерий, вирусов и микроорганизмов. Эксперты медицинского портала WebMD рекомендуют не только менять спонжи минимум раз в неделю, но и просушивать их в микроволновке между использованиями. Деревянные доски и тарелки выглядят классно, но тоже таят в себе аналогичную опасность.

Подушки и одеяла — с ними что?

Исходить нужно из того, аллергик вы или нет. Изделия с любым — неважно, перьевым или синтетическим — наполнителем впитывают человеческий пот, пыль и другие загрязнения, а в органической среде заводятся и отлично себя чувствуют грибок, клещи и бактерии. А продукты их жизнедеятельности — сильные аллергены.

Аллергикам, людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и некоторыми аутоиммунными заболеваниями врачи рекомендуют, во-первых, использовать только подушки и одеяла с синтетическим наполнителем, а во-вторых, по возможности регулярно их стирать или отдавать в химчистку.

Что касается общих правил, то шерстяные одеяла нужно менять раз в десять лет, изделия с пуховыми и синтетическими наполнителями — каждые семь лет. Подушки — каждые два-три года.

Матрас тоже выбрасываем?

Пока он еще удобный и вам комфортно на нем спать, особой необходимости менять старый матрас на новый нет (для защиты от клещей можно купить плотный наматрасник). Сами производители обозначают срок годности обычного матраса как десять лет, а латексного — 15 лет.

А когда выбросить старую мочалку?

Мочалки просто не нужны (и мыться с мылом каждый день — тоже). На поверхности нашей кожи живет больше бактерий, чем внутри, и не все из них плохие. Хорошие бактерии защищают нас от болезней, а мочалки и агрессивные гели для душа удаляют их вместе с плохими. Кроме того, в мочалках копятся отмершие клетки эпидермиса, грязь и размножаются бактерии. Дерматологи говорят, что если вы не валялись в луже грязи и  не потели целый день в поле, то обойтись можно и без них.

А исследование 1994 года, опубликованное в «Журнале клинической микробиологии», показало, что люфа может содержать и передавать синегнойную палочку — бактерию, вызывающую заболевания у животных и условно патогенную для человека. Для здоровых людей опасности люфа, скорее всего, не представляет, а вот тереть люфой поврежденную (после бритья, например) кожу не стоит.

Менять мочалки из натуральных материалов следует каждые три-четыре недели, из синтетических — чуть реже, но можно кипятить или сушить их в микроволновке, чтобы продлить срок жизни мочалок до двух месяцев.

А как насчет придверного коврика?

О смене придверного коврика мы, как правило, задумываемся тогда, когда он перестает справляться со своими функциями (впитывать влагу и грязь), а его поверхность перестает выглядеть презентабельно.

Конечно, реальные сроки замены придверного коврика зависят от нескольких факторов: количества жильцов в квартире, климата, того, насколько активный образ жизни вы ведете и как часто передвигаетесь на такси. Так или иначе, усредненный срок жизни придверного коврика — полтора-два года. А вот чистить его нужно гораздо чаще — как минимум раз в неделю. Впрочем, резиновые придверные коврики живут дольше, чем матерчатые, — они легко отмываются и не впитывают грязь и влагу.

Кстати, свой срок службы есть и у обычных домашних ковров — им производители отводят от восьми до десяти лет при условии не слишком интенсивного трафика на них.


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