Как часто менять расчески, зубные щетки, мочалки и другие вещи, которыми вы пользуетесь годами

Реклама учит нас, что зубные щетки — рассадник бактерий и их нужно менять каждые три месяца, но нет ли в этом теории заговора, чтобы мы больше покупали?

Американская ассоциация дантистов подтверждает эти рекомендации, но по другой причине. Если вы промываете и просушиваете щетку после каждого использования, а также храните ее на расстоянии не меньше трех метров от унитаза, никаких лишних бактерий жить на ней не будет. Что с ней происходит на самом деле — ее щетина изнашивается. И чем выше износ, тем хуже она чистит ваши зубы.

Так что да, менять зубную щетку действительно нужно так часто. Чтобы не способствовать приближению экологической катастрофы, замените пластиковую щетку бамбуковой — она разлагается всего за полгода. Ищите ту, что сделана из бамбука полностью, такие можно найти в экофрендли-магазинах.

А расческу нужно менять?