Как часто менять расчески, зубные щетки, мочалки и другие вещи, которыми вы пользуетесь годами

Мочалки просто не нужны (и мыться с мылом каждый день — тоже). На поверхности нашей кожи живет больше бактерий, чем внутри, и не все из них плохие. Хорошие бактерии защищают нас от болезней, а мочалки и агрессивные гели для душа удаляют их вместе с плохими. Кроме того, в мочалках копятся отмершие клетки эпидермиса, грязь и размножаются бактерии. Дерматологи говорят, что если вы не валялись в луже грязи и не потели целый день в поле, то обойтись можно и без них.
А исследование 1994 года, опубликованное в «Журнале клинической микробиологии», показало, что люфа может содержать и передавать синегнойную палочку — бактерию, вызывающую заболевания у животных и условно патогенную для человека. Для здоровых людей опасности люфа, скорее всего, не представляет, а вот тереть люфой поврежденную (после бритья, например) кожу не стоит.
Менять мочалки из натуральных материалов следует каждые три-четыре недели, из синтетических — чуть реже, но можно кипятить или сушить их в микроволновке, чтобы продлить срок жизни мочалок до двух месяцев.
А как насчет придверного коврика?