Павел Глоба назвал апрель опасным для ряда знаков Зодиака

Рожденным под знаком Девы надо держаться подальше от огня, иначе возможны различные ЧП. Это можно трактовать широко – избегать надо всего, что связано с огнем, например, фейерверков и нагревательных приборов.

Воздушные знаки – Близнецы, Водолеи и Весы могут заболеть инфекцией верхних дыхательных путей. Также на них подействуют сезонные болезни.

Представителям водных знаков – Ракам, Скорпионам и Рыбам надо остерегаться полетов и работ на высоте, есть вероятность попадания в катастрофу. Также им рекомендуется следить за здоровьем органов зрения, ЖКТ и зубов.

Всем знакам зодиака Глоба посоветовал во второй декаде апреля не принимать участие в сомнительных финансовых операциях и избегать авантюр – есть большие риски провала. Что же касается любовной стороны, то апрель сулит знакомство со спутником жизни в апреле для представителей огненных знаков Зодиака.