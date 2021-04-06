Павел Глоба назвал апрель опасным для ряда знаков Зодиака
Согласно прогнозу астролога Павла Глобы, апрель 2021 года в целом будет стабильным, сообщает портал Kleo.
Согласно прогнозу астролога Павла Глобы, апрель 2021 года в целом будет стабильным, сообщает портал Kleo.
Однако все же некоторым знакам Зодиака надо остерегаться различных опасностей. Например, Львов и Стрельцов ждут стрессы и конфликтные ситуации. Чтобы избежать этого, им надо избегать споров и не участвовать в скандалах.
Рожденным под знаком Девы надо держаться подальше от огня, иначе возможны различные ЧП. Это можно трактовать широко – избегать надо всего, что связано с огнем, например, фейерверков и нагревательных приборов.
Представителям водных знаков – Ракам, Скорпионам и Рыбам надо остерегаться полетов и работ на высоте, есть вероятность попадания в катастрофу. Также им рекомендуется следить за здоровьем органов зрения, ЖКТ и зубов.
Всем знакам зодиака Глоба посоветовал во второй декаде апреля не принимать участие в сомнительных финансовых операциях и избегать авантюр – есть большие риски провала. Что же касается любовной стороны, то апрель сулит знакомство со спутником жизни в апреле для представителей огненных знаков Зодиака.