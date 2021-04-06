Задержанный в Дубае россиянин оказался непричастен к секс-вечеринке с голыми фото

Канал опубликовал видео, снятое Концовым: на нем видны обнаженные женщины в соседнем здании. Хотя задержанный российский гражданин непричастен к организации этих съемок, ему может грозить ответственность за то, что он выложил видео с ними в социальные сети. Сообщается, что предпринимателю наняли юристов, которые пытаются защитить его от наказания.

О том, что арестован автор фотографий и организатор мероприятия, стало известно из СМИ ранее 5 апреля. Чуть позже сообщили, что арестован Концов.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии.

После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.



