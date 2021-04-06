Эстонская актриса наслаждается отдыхом на райском острове
Пока в Эстонии все еще можно местами увидеть снег, актриса Ингрид Маргус (27) наслаждается отдыхом на острове Занзибар.
Пока в Эстонии все еще можно местами увидеть снег, актриса Ингрид Маргус (27) наслаждается отдыхом на острове Занзибар.
Видимо, Занзибар является излюбленным местом отдыха эстонских знаменитостей - на прошлой неделе фото с экзотического острова делилась и певица Хелен Адамсон.
Теперь оттуда же публикует снимки звезда эстонских сериалов Ингрид Маргус.