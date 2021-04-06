Вт, 6.04.2021
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Эстонская актриса наслаждается отдыхом на райском острове

Ингрид Маргус. ФОТО: IPA MilestoneMedia/PA Images/Scanpix

Пока в Эстонии все еще можно местами увидеть снег, актриса Ингрид Маргус (27) наслаждается отдыхом на острове Занзибар.

Видимо, Занзибар является излюбленным местом отдыха эстонских знаменитостей - на прошлой неделе фото с экзотического острова делилась и певица Хелен Адамсон.

Теперь оттуда же публикует снимки звезда эстонских сериалов Ингрид Маргус.


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