Полуголая, зато в маске: Ирина Шейк взбудоражила фанатов пикантным образом

К слову, век модели нельзя назвать долгим, но Ирина стала приятным исключением из этого правила, ведь в свои 35 она до сих пор пользуется популярностью у именитых кутюрье, которые то и дело приглашают ее на показы одежды и съемки. Стоит ли говорить о том, что к Ирине выстраивается и очередь из завидных женихов, в числе которых в свое время были звезда мирового футбола Криштиану Роналду, голливудский актер Брэдли Купер. От Купера Ирина родила дочь Лею — недавно девочке исполнилось четыре года.