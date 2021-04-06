Полуголая, зато в маске: Ирина Шейк взбудоражила фанатов пикантным образом

Полупрозрачный наряд Шейк с имитацией нижнего белья вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. «Богиня! Ирина, ты прекрасна!»; «Можно мне такое тело?»; «Ирина — горячая штучка! Жги!» — делились подписчики 35-летней звезды подиумов.
К слову, век модели нельзя назвать долгим, но Ирина стала приятным исключением из этого правила, ведь в свои 35 она до сих пор пользуется популярностью у именитых кутюрье, которые то и дело приглашают ее на показы одежды и съемки. Стоит ли говорить о том, что к Ирине выстраивается и очередь из завидных женихов, в числе которых в свое время были звезда мирового футбола Криштиану Роналду, голливудский актер Брэдли Купер. От Купера Ирина родила дочь Лею — недавно девочке исполнилось четыре года.
Ребенок не помог паре сохранить семью, но, несмотря на это, оба родителя прекрасно ладят. «Брэдли — самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека — это просто быть родителем», — откровенничала как-то брюнетка.
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