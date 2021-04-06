Почему женщины живут дольше мужчин? Европейское исследование дало простой ответ

Исследовавшие продолжительность жизни ученые из Дании и Нидерландов заявили, что в «отставании» мужчин виновато курение. Как сообщают « Известия », специалисты Гренингерского университета проанализировали данные о населении Северной Америки, Европы и Океании. Выяснилось, что в среднем мужчины живут меньше женщин на два года, что обусловлено потреблением табака.

Дело в том, что представители сильного пола начали курить раньше женщин, когда исследования о влиянии никотина на жизнь и здоровье человека еще не проводились. Затем к дурной привычке пристрастились и женщины, однако к тому моменту люди начали осознавать вред курения. Однако сейчас смерть в результате употребления табака все чаще настигает и пожилых дам.