Эстонская певица уже месяц отдыхает в Грузии и рассказывает о том, что ее поразило в этой стране

В марте очаровательная эстонка отправилась в Грузию вместе со своим женихом Анзором Одишариа. Эта страна очаровала Кети, и невеста просто закидала соцсети снимками красот грузинской земли. Как призналась Кети, она увидела не только глянцевую обложку, но и реальную жизнь простых грузин.

Певица делилась с подписчиками снимками круиза по Черному морю, во время которого она видела дельфинов, видео, как она подыгрывает уличным музыкантам. В Грузии влюбленная пара отметила и день рождения жениха. «Мы не приглашали много человек, но друзья пришли и поднимали длинные тосты за здоровье моего Анзора, родителей, за семью, Бога, гостей. Их тосты необычны для нас, но они исполнены благодарности, и это прекрасно. Мне нравится, что традиции играют важную роль в жизни грузин», - говорит Уйбомяги.

Уйбомяги очарована и грузинской столицей: «Утро в Тбилиси приятное и спокойное, когда весь город еще спит».

Эстонка отметила, что в поездке практиковала дыхательные техники, принимала ледяной душ каждый день, «потому что он выводит тело из спячки, надолго заряжает энергией и дает больше, чем чашка хорошего кофе или длительная прогулка».

Уже скоро Кети с женихом вернутся в Эстонию.