«Она у вас сдохнет»: почему Чулпан Хаматовой не отдавали дочь из детдома
Актриса раскрыла тайну появления на свет своего второго ребенка, пишет Пятый канал.
Актриса раскрыла тайну появления на свет своего второго ребенка, пишет Пятый канал.
Актриса Чулпан Хаматова раскрыла семейную тайну. Оказывается, не все ее дочери — родные. Вторую наследницу — Асю — артистка удочерила. Женщине пришлось побороться за возможность стать мамой девочки.
«Вся эта тема усыновления, о ней еще никто не говорил так спокойно и открыто. Когда я забирала дочку из Морозовской больницы, мне директриса кричала вслед: конечно, вам только попиариться!» — сообщила актриса в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube.
Долгое время Хаматовой просто не отдавали Асю. У ребенка стали находить различные «болезни». Например, Чулпан сообщили, что у малышки диагностирован порок сердца. При этом женщине запретили приглашать стороннего врача, чтобы обследовать Асю.
Во время очередного визита артистки в больницу ей дала совет уборщица. Она шепнула актрисе, что директор учреждения просто ждет взятку и ей нужно пригрозить милицией. «Я в каком-то тумане захожу кабинет и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет. Когда я повезла Асю в Вену, и врачи сказали «да какой порок сердца, она абсолютно здоровый ребенок», я не поверила. Я поехала в Берлин. В Германии ей сделали обследование, дочь была абсолютно здоровым ребенком», — рассказала Чулпан.
По словам актрисы, она с детства готовила Асю к тому, что она приемная. Но Чулпан Хаматова выбрала для этого интересный способ: она читала девочке сказки, в которых звучала правда о жизни Аси. Девочка спокойно приняла факт удочерения.