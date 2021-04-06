«Она у вас сдохнет»: почему Чулпан Хаматовой не отдавали дочь из детдома

Актриса Чулпан Хаматова раскрыла семейную тайну. Оказывается, не все ее дочери — родные. Вторую наследницу — Асю — артистка удочерила. Женщине пришлось побороться за возможность стать мамой девочки.

«Вся эта тема усыновления, о ней еще никто не говорил так спокойно и открыто. Когда я забирала дочку из Морозовской больницы, мне директриса кричала вслед: конечно, вам только попиариться!» — сообщила актриса в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube.

Долгое время Хаматовой просто не отдавали Асю. У ребенка стали находить различные «болезни». Например, Чулпан сообщили, что у малышки диагностирован порок сердца. При этом женщине запретили приглашать стороннего врача, чтобы обследовать Асю.

Во время очередного визита артистки в больницу ей дала совет уборщица. Она шепнула актрисе, что директор учреждения просто ждет взятку и ей нужно пригрозить милицией. «Я в каком-то тумане захожу кабинет и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет. Когда я повезла Асю в Вену, и врачи сказали «да какой порок сердца, она абсолютно здоровый ребенок», я не поверила. Я поехала в Берлин. В Германии ей сделали обследование, дочь была абсолютно здоровым ребенком», — рассказала Чулпан.

Instagram @chulpanofficial

По словам актрисы, она с детства готовила Асю к тому, что она приемная. Но Чулпан Хаматова выбрала для этого интересный способ: она читала девочке сказки, в которых звучала правда о жизни Аси. Девочка спокойно приняла факт удочерения.



