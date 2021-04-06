Кристина Асмус удивила неожиданным признанием о Харламове

Не секрет, что Кристина Асмус росла в малообеспеченной многодетной семье. Поэтому с детских лет она мечтала выбраться из нищеты. «Мы жили сначала в коммуналке, а потом в квартире 40 квадратов - родители, четверо детей и собака. Мои мечты были про конфеты, настоящий День рождения с гостями, увидеть море , свое собственное платье и купить все кроссворды в городе (я их просто обожала!)», - начала свою исповедь актриса, разместив в блоге фотографию с дочкой Настей.

С возрастом аппетиты красавицы росли. «Чуть позже мечты стали о машине, ролях, обложках, хорошей зарплате, подписчиках и оставаться в струе И все получилось. Я непрерывно и довольно успешно работаю в театре и в кино уже 15 лет. Сменила две машины и обложек было уже несколько десятков», - констатировала знаменитость.

Но, по ее словам, только со временем она поняла, что все это неважно в сравнении с ребенком. «Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссер и гонорар не заменят общения с ней», - сообщила она.

Ради того, чтобы провести время с Настей, звезда идет на хитрость: «Я часто говорю своему агенту и пиарщику, что ужасно занята в этот день работой. Но на самом деле беру выходные».

Асмус поведала, как узнала о беременности. «Мы с Гариком были дома и собирались утром в клинику на мою гастроскопию под общим наркозом. Но интуиция подтолкнула сделать тест (хотя срок был всего недели 1,5). И вот заветные две полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые семь лет в моей жизни», - разоткровенничалась знаменитость.

Она посоветовала подписчикам не бояться мечтать. «Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!», - добавила артистка.

Поклонники похвалили кумира за откровенность. Но нашлись и те, кто поинтересовался: «Почему тогда не взяли выходной и не повели дочку в первый класс?».