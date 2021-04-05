Кейт Уинслет о гомофобии в Голливуде: «Я знаю многих актеров-геев, которые вынуждены скрывать свою ориентацию»

Кейт Уинслет сделала неожиданное заявление. В беседе с The Sunday Times актриса рассказала, что знает как минимум четырех актеров-геев, которые вынуждены скрывать свою ориентацию. По словам Кейт, они боятся, что каминг-аут негативно скажется на их карьере.

Кейт Уинслет ФОТО: Reuter/ScanPix

«Я знаю многих молодых актеров (некоторые из них хорошо известны, а некоторые только начинают карьеру в кино), которые боятся, что их ориентация будет раскрыта и они больше не смогут играть гетеросексуальных персонажей», — говорит Уинслет. Об этом сообщает Glamour.ru.

«Скажу больше. Один известный актер нанял нового агента, и тот сказал ему: "Я знаю, что ты бисексуал. Но я бы не стал предавать это огласке". Я знаю как минимум четырех актеров, вынужденных скрывать свою ориентацию. Это больно. Они боятся быть разоблаченными. И это то, что они говорят мне: "Я не хочу, чтобы меня разоблачили"», — добавляет Кейт.

«С этим пора покончить. Запрещать актерам-геям играть гетеросексуальных героев должно стать незаконным. Вы не поверите, как широко это распространено. И дело даже не в том, что геи могли бы играть геев. Просто в некоторых случаях актеры предпочитают скрывать свою ориентацию по личным причинам. И это никого не касается, — говорит актриса. — Я хочу, чтобы в Голливуде было меньше осуждения, дискриминации и гомофобии. Думаю, для этого мы все должны высказаться, как это сделала я».