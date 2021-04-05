Горячей таллиннской моделью заинтересовалась муниципальная полиция
Модель и певица из Таллинна Диана Хапрова выпустила новое видео на кавер-версию всемирно известной песни.
Модель и певица из Таллинна Диана Хапрова выпустила новое видео на кавер-версию всемирно известной песни.
Давно не пела каверов. Песня Мэрайи Кэри, которая на данный момент полностью описывает мое моральное состояние и переживания. Порой голос срывался и доходило до слез, зато это правдивое доказательство того, что пела во мне моя душа,
– написала под видео Диана.
Во время съемок видеоклипа на улице Виру модель Диана Хапрова привлекла к себе внимание сотрудников муниципальной полиции. Стражи городского порядка снимали горячую красотку на свои смартфоны прямо из служебного автомобиля.