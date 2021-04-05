Вт, 6.04.2021
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Горячей таллиннской моделью заинтересовалась муниципальная полиция

Диана Хапрова идет беспечно по улицам Таллинна ФОТО: @jevgenijiljin7, @stahweedsky

Модель и певица из Таллинна Диана Хапрова выпустила новое видео на кавер-версию всемирно известной песни.

Давно не пела каверов. Песня Мэрайи Кэри, которая на данный момент полностью описывает мое моральное состояние и переживания. Порой голос срывался и доходило до слез, зато это правдивое доказательство того, что пела во мне моя душа, 

– написала под видео Диана.

Во время съемок видеоклипа на улице Виру модель Диана Хапрова привлекла к себе внимание сотрудников муниципальной полиции. Стражи городского порядка снимали горячую красотку на свои смартфоны прямо из служебного автомобиля.


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