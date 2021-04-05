Пара блогеров поделилась, кто в Эстонии просит больше всего денег за сотрудничество

По словам пары, многие даже и не знают, что помимо ведения блога у них есть еще и собственное агентство. «У нас есть клиенты, которым мы предлагаем услуги. В Эстонии нет инфлюенсеров, с которыми мы бы не сотрудничали. Многие не знают, что за ними стоим мы».

Когда Хунт спросила, кто из эстонских блогеров просит больше всего денег - Мари-Лэен Альберс быстро ответила: «Ты!»

Пара отмечает, что они готовы платить, потому что знают, что они за это получат. По их словам, они также сотрудничают с начинающими блогерами. Альберс сказала, что Хунт просит 2000 евро за сотрудничество. За это она делает две истории (сторис) в Instagram и один обычный пост.

«Хорошо, я знаю, что ты продашь, но ты не сделаешь для меня больше, чем эти два сторис и одной фото в ленте. Но если я дам это задание какому-нибудь инфлюенсеру с 500 подписчиками, то он будет так счастлив, за выпавший шанс заработать, что сделает для меня 15 фотографий, которые, в свою очередь, я смогу использовать сама», - поведала Мари-Лэен.