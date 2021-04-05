Мидии атаковал заразный рак: чем это грозит человечеству?

Под настоящей угрозой сейчас одни из самых массовых обитателей морей — мидии. Ученые нашли у них новую болезнь, которая может поставить крест сразу на нескольких поколениях этих существ. Несколько популяций мидий, обитающих в Северной Европе и Южной Америке, заражены инфекционным (трансмиссивным) раком. Популяции относятся к разным видам, заболевание, которое протекает по типу лейкемии, быстро «мигрировало», и теперь им заражены мидии, живущие в разных частях Атлантики, сообщает журнал poisknews.ru со ссылкой на eLife.

«Мидия, которая болеет, она не выглядит как больная», — пояснила научный сотрудник кафедры прикладной биологии СПбГУ Мария Сказина. Поэтому вычислить зараженную особь можно только с помощью приборов.