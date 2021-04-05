62-летняя Мадонна снялась топлес и подверглась критике

Мадонна вновь шокировала публику, опубликовав в Instagram серию снимков топлесс. И это в 62 года! На откровенных фото, которыми она поделилась на своей странице, певица, конечно, выглядит гораздо моложе своего возраста. Артистка активно пользуется фильтрами и ретушью, которые позволяют ей сбрасывать лет этак двадцать. Мадонна сфотографировалась в белокуром парике: длинные локоны прикрыли ее обнаженную грудь, спасая тем самым певицу от позора и от вероятности быть заблокированной в соцсети.

«Не хочу ничего объяснять», - подписала артистка провокационные фото, видимо, не желая придумывать остроумную подпись к своим голым снимкам.

Мадонна не скрывает, что она не раз делала пластику. Но при этом ее потрясающая фигура – скорее результат личного упорства, чем искусства хирургов. Певица почти ежедневно занимается в спортзале и много танцует. Правда, из этого потогонного ритма ее надолго выбила травма колена. Из-за болезни артистке пришлось свернуть свое мировое турне Madame X. Мадонна была вынуждена отменить 14 концертов в Европе и Северной Америке в период с 2019 по 2020 год из-за хронических травм колена и бедра. Стоило певице восстановиться и объявить, что она готова гастролировать, как ее шоу вновь пришлось отменить – на этот раз из-за пандемии коронавируса. Сама Мэдж переболела COVID-19 еще в прошлом году.

В условиях, когда все концерты отменены, артистке, как и многим ее коллегам, пришлось осваивать онлан-формат. Последние два месяца певица провела за редактированием телеверсии своего шоу Madame X, которую она готовит для канала Netflix.

Фотографии можно увидеть в Instagram певицы.

Судя по тому, что Мэдж зачастила с голыми фото в Instagram, она вновь готовится к чему-то грандиозному. Возможно, к новому мировому турне. И обнаженные снимки – способ привлечь к себе внимание. На днях певица примерила кружевной бюстгальтер, совершенно не скрывающий ее грудь, и черные трусики. Образ дополнила лихо заломленная кепка. И, кончено, она тут же сделала селфи для Instagram.

«А теперь немного для саморефлексии», - подписала серию снимков звезда.

Сейчас Мадонна живет в своем особняке в Лос-Анджелесе вместе со своими младшими приемными детьми и с бойфрендом. Очередным избранником звезды стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик Уильямс на 34 года младше Мадонны – ему 28 лет.



