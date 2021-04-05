Моргенштерн записал клип в храме, чем спровоцировал скандал

2 апреля Алишер Валеев, больше известный как рэпер Моргенштерн выпустил заведомо скандальный клип «Новая волна» — ремейк одноименного хита нулевых DJ Smash. В клипе по традиции максимально провокационный видеоряд: в образе католического папы Моргенштерн танцует в помещении, похожем на костел, после чего к нему присоединяются верующие. Поскольку, согласно сюжету, на планету движется метеорит и грядет конец света, находящиеся в храме люди начинают танцевать, как в последний раз.

Никакого резонанса клип за три дня не вызвал. Для рэперов, чья культура выросла в том числе из жанра госпел (церковные песнопения, евангельская музыка), это весьма органичный вид подачи музыкального материала. Певица Манижа тоже записывала клип VANYA в храме англиканской церкви в США — священники были не против и даже помогали ей.

Но поскольку высказываться по поводу Моргенштерна стало модным, журналисты очень часто звонят известным бойцам ММА в ожидании реакции на очередную провокацию. Спортсмены не совсем понимают, о чем речь, не слышали ни одного трека рэпера, но с радостью берутся оценивать кумира молодежи — обычно все сводится к «запретить». Тем не менее, каждый раз их продолжают спрашивать об одном и том же. Видимо, это происходит в ожидании намека на конфликт, интригу, выяснение отношений. А ответит ли Морген тем, кто может сломать ему челюсть? Видимо, этот вопрос всерьез волнует СМИ, выставляющие рэпера в оппозицию профессиональным спортсменам.

ФОТО: Youtube

Иначе сложно всерьез воспринимать негодование Александра Емельяненко, который очень часто попадал в казусные истории, связанные с алкоголем именно во время православных постов, а в последний раз даже был лишен подаренной Рамзаном Кадыровым машины «Мерседес» в Чечне, потому что не сдержал слово и опять ушел в штопор.

«Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и одного небезызвестного банка, - высказался брат Федора Емельяненко. - В конце концов, это бизнес, и каждый выбирает себе рекламное лицо "под стать самому себе". Но вчера сотни людей мне скинули так называемый клип этого так называемого артиста, в котором он оскверняет религию».

До этого на творчество Моргенштерна развернуто и эмоционально отреагировал Александр Шлеменко, экс-чемпион лиги Bellator в среднем весе. Он тоже не знал рэпера, но решил его осудить.

«Я не знаю, кто такой Моргенштерн, - честно рассказал Шлеменко. - Просто мне многие говорят, спрашивают. Посмотрев на него, я понял, что это просто черт, а проще сказать – бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестерки. Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип три шестерки поет про "насосала", "пересосала" и "засосала"».

Непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов так же оказался против современного рэпера.