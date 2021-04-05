ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Как живут русско-эстонские звезды TikTok: если начинаешь смешивать два языка, тебя могут послать в Россию

TikTok является самой быстро развивающейся социальной сетью в 21-м году 21-го века. Конечно, перспектива миллиона подписчиков, новых друзей, возможность заработка и популярность - привлекает многих.
Удалось поговорить с ребятами, которые развивают свои каналы TikTok в Эстонии, каждый из них с разной судьбой, каждый вдохновлен своим аккаунтом, и считает эту деятельность не только своим хобби, но и будущей работой.
Также ребята дали советы начинающим блогерам и рассказали, где, как и с помощью чего можно стать популярными.
Алена (@1pechenka1, 37,3 тысяч подписчиков в TikTok, 17 лет)
«Я попала в психиатрическую больницу и снимала там видео для TikTok (вопрос-ответ), как там обращаются с нами, чтобы не складывалось стереотипов, что там все дурные. Я делала видео о своей жизни и эмоциях - и это залетело», - рассказывает Алена. «Меня удочерили уже в подростковом возрасте, об этом я решила тоже снимать, тогда я стала получать письма, что таких историй, как моя - много. Я стараюсь поддерживать и помогать своим подписчикам. Так и пришла моя популярность», - Алена открыто рассказывает о своей судьбе и новой семье, считает, что должна помогать людям с похожей историей. «Ничего не зарабатываю в данный момент, но, мне было бы интересно создать свой бренд, например, одежды, с помощью своего аккаунта продвигаться и продавать вещи».
«Я живу в Эстонии, но не делаю контент на эстонском языке, потому что часто встречала «хейт» со стороны эстонцев. Эстонский TikTok для меня токсичный. Если начинаешь смешивать два языка, тебя могут послать в Россию. Эстонцы в TikTok жесткие русофобы, и даже я сталкивалась с негативом с их стороны. Мои подписчики из России, Эстонии, Белоруссии, Латвии, Литвы и Украины - даже просят меня устроить фан-встречи, я пока не делала, но думаю», - говорит Алена, надеясь, что после карантина, наконец-то, встретится со своими подписчиками лично.
Мик (@mikty_, 66,6 тысяч подписчиков в TikTok, 18 лет)
«Я начал снимать видео, когда еще был musical.ly, а потом появился TikTok. Я поменял школу, потому что начались проблемы, сейчас все нормально, школа частная. Некоторые учителя и учащиеся даже узнали меня», - начал свой рассказ Мик.
«Родители не относятся к этому серьезно, хотя моя мама пишет стихи - это помогает ей немного понять мою творческую деятельность и натуру», - не собирающийся связывать с TikTok свое будущее Мик больше склонен к музыке и работе продюсера.
«Мне было бы даже интересно развиваться больше в Instagram и Youtube, но в Эстонии, считаю, что это сделать почти нереально, будет однообразный и скучный контент. Я пробовал делать видео на эстонском, они даже были более популярными, чем русские, но мой родной язык - русский, мне лучше работать с ним, легче находить музыку и придумывать шутки. Иногда опускаются руки, когда придумываешь интересную идею, а переходы и видео не получаются», - рассказывает не только о позитивных моментах в творчестве Мик.
«Я не чувствую себя знаменитым, но все равно узнают, иногда мне даже хочется просто идти, чтобы никто меня не замечал», - популярность действительно может утомлять, но среди близких Мик тоже знаменит, его смотрит бабушка, которой иногда приходится объяснять шутки и рассказывать смысл видео.
«Ты должен понимать, что ты не сможешь стать очень популярным, потому что алгоритм в TikTok зависит от страны. В Эстонии мало людей, поэтому очень сложно снять видео, чтобы набрать много лайков, как в других странах. Необходимо знать тренды, музыку, которая сейчас входит в топ TikTok. А так ничего дополнительного и особенного не надо, каждый может снимать, имея простой телефон с камерой», - дает советы всем начинающим в TikTok.
«Я планирую улететь из Эстонии после школы, там хочу развивать все остальные социальные сети, а далее связать свою жизнь с медиа-индустрией», - Мик повторяет, что зарубежом стать более популярным легче, заниматься этой деятельностью - интереснее.
Дима (@eonsy, 210,7 тысяч подписчиков в TikTok, 14 лет)
«Из парней в Эстонии я, вроде, самый популярный в TikTok. На моих видео есть и несколько миллионов просмотров, но все это приходило постепенно. Меня начала смотреть даже Америка, но в основном мои подписчики - Эстония, Россия, Белоруссия и Украина», - заявил о себе один из самых популярных блогеров Эстонии Дима.
«Я сам для себя вдохновитель, я ни на кого не смотрю, делаю свое любимое дело - и иду к своей цели. Я могу снимать видео с 12 дня до 8 часов вечера (примерно четыре ролика). Если снять просто шутку - на это уходит примерно полчаса, а если снимать видео с сюжетом, со сценарием, с посторонними людьми - на это уходит очень много времени, один монтаж такого видео - почти час», - говорит юноша о TikTok, как о реальной работе, которая занимает много сил и времени.
«В школе, конечно, успеваемость не очень, да и вообще мне говорили, что я ничего не добьюсь в своем TikTok, что я просто теряю время впустую - но я не сдавался и шел к своей цели», - Дима уверенно говорит о том, кем он хочет стать в будущем, какие планы на развитие есть, с кем хотел бы сотрудничать из общества блогеров, и как собирается покорять Россию и Европу. «Со своими роликами я иду к мечте стать блогером. Я устраивал сходку, ко мне пришло более 120 человек, каждый пришел с подарками», - с гордостью заявляет юноша о своей популярности.
«Мои родители очень гордятся мной и прекрасно относятся к TikTok, иногда мы вместе снимаем видео, они даже могут мне посоветовать некоторые идеи. Изначально они не понимали современных шуток, приходилось объяснять, были даже ссоры», - совместные видео с семьей в TikTok тоже хорошо «залетают» и набирают лайки, что по сути и является главным.
«Мама переживает, что мне пишут плохие комментарии, говорит, что всех их сразу надо в блок, но мне все равно, мне плевать на чужое мнение - это все из-за зависти и неспособности самим развиваться», - уверенно и четко формулирует свои желания молодой «тиктокер», не обращая внимания на окружающих людей на улице, которые при виде Димы постоянно перешептываются, хотят фотографироваться и узнают местную знаменитость.
TikTok помогает не только развивать себя в качестве блогера, но и находить единомышленников, друзей и осуществлять свои мечты. Каждый в TikTok может прославиться, главное - иметь собственное видение, отличаться от других, не зацикливаться на негативе и творить!