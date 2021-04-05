ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Как живут русско-эстонские звезды TikTok: если начинаешь смешивать два языка, тебя могут послать в Россию

«Я не чувствую себя знаменитым, но все равно узнают, иногда мне даже хочется просто идти, чтобы никто меня не замечал», - популярность действительно может утомлять, но среди близких Мик тоже знаменит, его смотрит бабушка, которой иногда приходится объяснять шутки и рассказывать смысл видео.

«Ты должен понимать, что ты не сможешь стать очень популярным, потому что алгоритм в TikTok зависит от страны. В Эстонии мало людей, поэтому очень сложно снять видео, чтобы набрать много лайков, как в других странах. Необходимо знать тренды, музыку, которая сейчас входит в топ TikTok. А так ничего дополнительного и особенного не надо, каждый может снимать, имея простой телефон с камерой», - дает советы всем начинающим в TikTok.

«Я планирую улететь из Эстонии после школы, там хочу развивать все остальные социальные сети, а далее связать свою жизнь с медиа-индустрией», - Мик повторяет, что зарубежом стать более популярным легче, заниматься этой деятельностью - интереснее.

Дима (@eonsy, 210,7 тысяч подписчиков в TikTok, 14 лет)

Дима (@eonsy, 210,7 тысяч подписчиков в TikTok, 14 лет) ФОТО: Личный архив автора

«Из парней в Эстонии я, вроде, самый популярный в TikTok. На моих видео есть и несколько миллионов просмотров, но все это приходило постепенно. Меня начала смотреть даже Америка, но в основном мои подписчики - Эстония, Россия, Белоруссия и Украина», - заявил о себе один из самых популярных блогеров Эстонии Дима.

«Я сам для себя вдохновитель, я ни на кого не смотрю, делаю свое любимое дело - и иду к своей цели. Я могу снимать видео с 12 дня до 8 часов вечера (примерно четыре ролика). Если снять просто шутку - на это уходит примерно полчаса, а если снимать видео с сюжетом, со сценарием, с посторонними людьми - на это уходит очень много времени, один монтаж такого видео - почти час», - говорит юноша о TikTok, как о реальной работе, которая занимает много сил и времени.

«Мне предлагают рекламу, какой-либо одежды, еды, продукта. Я на этом зарабатываю - и планирую дальше делать больше». 42

«В школе, конечно, успеваемость не очень, да и вообще мне говорили, что я ничего не добьюсь в своем TikTok, что я просто теряю время впустую - но я не сдавался и шел к своей цели», - Дима уверенно говорит о том, кем он хочет стать в будущем, какие планы на развитие есть, с кем хотел бы сотрудничать из общества блогеров, и как собирается покорять Россию и Европу. «Со своими роликами я иду к мечте стать блогером. Я устраивал сходку, ко мне пришло более 120 человек, каждый пришел с подарками», - с гордостью заявляет юноша о своей популярности.

«Мои родители очень гордятся мной и прекрасно относятся к TikTok, иногда мы вместе снимаем видео, они даже могут мне посоветовать некоторые идеи. Изначально они не понимали современных шуток, приходилось объяснять, были даже ссоры», - совместные видео с семьей в TikTok тоже хорошо «залетают» и набирают лайки, что по сути и является главным.

«Мама переживает, что мне пишут плохие комментарии, говорит, что всех их сразу надо в блок, но мне все равно, мне плевать на чужое мнение - это все из-за зависти и неспособности самим развиваться», - уверенно и четко формулирует свои желания молодой «тиктокер», не обращая внимания на окружающих людей на улице, которые при виде Димы постоянно перешептываются, хотят фотографироваться и узнают местную знаменитость.