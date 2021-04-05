За что Машу Малиновскую могут отправить в тюрьму

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что может загреметь в тюрьму. Знаменитость рассказала своим подписчикам в Instagram, что готовится к аресту на 15 суток.

«Так, ребята, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня. В этом месяце я совершила административное правонарушение и, возможно, сяду за решетку до 15 суток. Мой первый муж был рейдером, второй отсидел за мошенничество, отец моего сына — криминальный авторитет, и, кажется, я собрала флеш-рояль», — поделилась Малиновская.

Она добавила, что очень устала быть сильной, но если придется, то она лучше отсидит, чем подставит друга.

Instagram @malinovskaya_tv

Издание Starhit.ru выяснило у звезды, в чем же она провинилась перед законом. Оказывается, девушка стала участницей конфликта на автопарковке.

«Я попросила водителя авто подвинуться на десять сантиметров, чтобы встать на свободное место. Он послал меня и продолжил стоять, занимая (согласно разметке) сразу два места. Я не смогла припарковаться и решила-таки уехать. Выруливая, коснулась его двери», — пояснила Малиновская.

Звезда отметила, что наверняка уверена в том, что не повредила чужой автомобиль.

«Это просто физически невозможно. Да, я уехала с места, испугавшись, что он меня ударит, и сама виновата, что этот мужчина вешает на меня все косяки на своей машине!» — добавила селебрити.

К слову, подписчики уверены, что Малиновской ничего не грозит. По мнению пользователей сети, телеведущей втайне от жены помогает бывший избранник — вышеупомянутый криминальный авторитет — Мамихан Мальсагов.

«Я видела комментарии о том, что мне втайне от жены помогает Мамихан Мальсагов, и что сына он не бросил. Это не так! От ребенка он отказался на восьмом месяце моей беременности! И если он и был авторитетом, то в воображении своего окружения. На деле этот человек — трус и подлец!» —добавила телеведущая.

Как стало известно 5-tv.ru, ситуация может оказаться не такой невинной, как ее подает Маша Малиновская. За знаменитостью числятся сразу несколько десятков неоплаченных штрафов за административные правонарушения. Из-за уклонения от выплат звезда неоднократно становилась гостем на судебных заседаниях.



