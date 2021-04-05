Тело известной советской актрисы пролежало в квартире две недели после смерти

Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери, - рассказал режиссер. - Вызвала полицию. Взломали дверь. Не буду уточнять подробности - две недели там пролежала умершая хозяйка, очень хорошая актриса - Нина Зоткина.

По мнению Михаила Дегтяря, лучшие роли Нины Зоткиной - Оля Чумакова в драме «Двое в пути» Леонида Марягина (1973) и Евгения в фильме «Расписание на завтра» Николая Александровича (1976). За фильм «Двое пути» Нина получила две премии - приз за лучшую женскую роль и приз критики Международного кинофестиваля в Праге в 1974 году и Приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Донецке в 1974 году.

Муж Нины - актер Алесей Панькин умер уже давно, в 2005 году,

- добавил Дегтярь.

Нина Зоткина родилась в Пензе 23 декабря 1951 года. Она окончила Щукинское училище и работала на студии «Мосфильм». Актриса сыграла в кино 21 роль. В ее фильмографии картины «Быть человеком», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы» и другие.



