Работник McDonald’s тайком снял фритюр, от вида которого никто и никогда не захочет картошку фри

Тиктокер mcdanksbitch завел аккаунт совсем недавно. В своих видео парень показывает изнутри работу в ресторане McDonald’s. Есть довольно аппетитные моменты, но есть такое, что навсегда убьет всё желание приходить в сеть фастфуда. К примеру, недавно юноша поделился кадрами фритюра, который, судя по всему, не чистили уже давно. Такой вид привел в шок даже самого работника.
Увидев резервуары с маслом, пользователи TikTok не смогли поверить в этот ужас. Многие предположили, что тут, скорее, жарилась какая-нибудь острая курица и масло стало такого оттенка из-за специй, но нет. Автор разубедил — тут готовили только картошечку. Не один десяток килограммов картофеля фри.
Даже если предположить, что масло остывает и его скоро будут менять, приятнее от этой мысли не становится — ведь многие из посетителей всё равно получали свой заказ именно из такого масла. Жуть.
Ролик наделал много шума среди подписчиков парня. Многие были в шоке оттого, в каком ужасном масле готовится их любимая картошка. А кто-то после такого зрелища вообще начал задумываться о том, чтобы воздерживаться от подобных заказов. А другие задумались, не прилетит ли автору за то, что он показывает такие непривлекательные стороны работы на всеобщее обозрение. Странно, но его всё еще не уволили.