Пн, 5.04.2021
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Работник McDonald’s тайком снял фритюр, от вида которого никто и никогда не захочет картошку фри

Картошка фри. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сколько есть причин наконец отказаться от фастфуда? Пара десятков — не меньше. Но хоть одна из них заставила кого-то осуществить-таки планы? Работник McDonald’s показал, в чем жарят нашу любимую картошечку, и это точно испортит аппетит кому угодно, пишет Лайф.

Тиктокер mcdanksbitch завел аккаунт совсем недавно. В своих видео парень показывает изнутри работу в ресторане McDonald’s. Есть довольно аппетитные моменты, но есть такое, что навсегда убьет всё желание приходить в сеть фастфуда. К примеру, недавно юноша поделился кадрами фритюра, который, судя по всему, не чистили уже давно. Такой вид привел в шок даже самого работника.

@mcdanksbitch

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♬ Track Star - Mooski
 

Кадры из видео © TikTok / mcdanksbitch

Увидев резервуары с маслом, пользователи TikTok не смогли поверить в этот ужас. Многие предположили, что тут, скорее, жарилась какая-нибудь острая курица и масло стало такого оттенка из-за специй, но нет. Автор разубедил — тут готовили только картошечку. Не один десяток килограммов картофеля фри.

Даже если предположить, что масло остывает и его скоро будут менять, приятнее от этой мысли не становится — ведь многие из посетителей всё равно получали свой заказ именно из такого масла. Жуть.

Кадры из видео © TikTok / mcdanksbitch

Кадры из видео © TikTok / mcdanksbitch

Ролик наделал много шума среди подписчиков парня. Многие были в шоке оттого, в каком ужасном масле готовится их любимая картошка. А кто-то после такого зрелища вообще начал задумываться о том, чтобы воздерживаться от подобных заказов. А другие задумались, не прилетит ли автору за то, что он показывает такие непривлекательные стороны работы на всеобщее обозрение. Странно, но его всё еще не уволили.


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