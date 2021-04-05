Михаил Ефремов с отцом по очереди спали с одной и той же актрисой
«Маленькая Вера» Негода крутила роман сначала с Олегом Ефремовым, а потом с его сыном, пишет eg.ru.
«Маленькая Вера» Негода крутила роман сначала с Олегом Ефремовым, а потом с его сыном, пишет eg.ru.
Вышла новая книга известного журналиста Евгения Додолева «Михаил Ефремов. Последняя роль». Кому она посвящена - понятно из названия. Но в выходных данных издания обращает на себя внимание лаконичная пометка: «Автор отказался от гонорара за книгу». С этого и начался наш разговор.
- Евгений, подстраховались, чтобы вас не обвинили в желании заработать на преступлении друга?
- Мы с Михаилом Олеговичем не друзья и никогда ими не были. Мишу никак мне не назвать ни приятелем, ни соратником, ни единомышленником. Просто я знаю его давно, с конца 80-х, когда он романился с Наташей Негодой. И мне всегда Ефремов был симпатичен. Он - уникальная звезда на небосклоне отечественной богемы.
- В чем же уникальность?
- Во-первых, Михаил неподдельно добрый и, во-вторых - не подлый. Сохранить такие качества в кинотусовке может только настоящий герой. Хотя от звания «герой» Миша во время одной из наших бесед со своей фирменной усмешкой отказался, торжественно заявив: «Я - отец-героин» (у него же шестеро детей от четырех жен). «Я думаю, все-таки это Ваня (Охлобыстин) отец-герой, потому что все дети Ксюшины. А я отец-героин, потому что от разных жен дети. От разных, но всех - любимых», - говорил он мне.
Самоиронию я ценю.
- Мне казалось, что Ефремов не четыре, а пять раз вступал в брак.
- Первый брак, насколько помню, был фиктивным. Со своей однокурсницей Еленой Гольяновой студент Школы-студии МХАТ Ефремов расписался тайком от родителей, чтобы помочь девушке решить пресловутый квартирный вопрос - ей надо было поменять жилплощадь в Нижнем Новгороде (тогда Горький). Эти игры в ЗАГСе как раз происходили на фоне страстного романа с Негодой, и все сокурсники были в курсе. Через пару месяцев развелись, когда все было сделано. А Елена, между прочим, потом вышла замуж за актера Вячеслава Невинного.
- Он же почти ровесник Олега Ефремова!
- Нет, за сына того знаменитого Невинного, он тоже Слава - Вячеслав Вячеславович. И на два года младше Михаила Ефремова и Натальи Негоды. И если уж на то пошло, тогда вся тусовка была уверена, что Негода до Михаила Олеговича встречалась с Олегом Николаевичем.
- Однако…
- Что такого? В богемной-то среде! Да, она, если мы про возраст опять же, младше Олега Ефремова на 36 лет. Но, допустим, ровесница Невинного-младшего Марина Зудина вышла за Олега Табакова, который был взрослее избранницы ровно на 30 лет. А Юлия Высоцкая 1973 года рождения, в то время как ее прославленный супруг Андрей Кончаловский - 1937-го! Те же 36 лет разницы, замечу.
- Про это есть в книге?
- Нет, но зато я рассказал, как при мне Миша избил молодого коллегу-журналиста за то, что тот, по мнению вспыльчивого Ромео, оскорбил его Джульетту (то есть Негоду). А всего-то сравнил ее с Мэрилин Монро - на обложке таблоида были опубликованы два фото - с выносом «НН и ММ». При всей доброте природной Ефремов иногда взрывался. Ну не просто же так отец отправил его в армию после скандальной драки в театре. Мне Ефремов говорил: «Там на самом деле была хулиганка, но из-за этой хулиганки пришли к Олегу Николаевичу люди из органов и сказали: либо тюрьма, либо армия. Но доказательств у них не было. Поэтому они взяли на понт, как обычно они это и делают».
У Ивана Охлобыстина иная трактовка: «Что-то не поделил (Ефремов) с замдиректора. Удивительно, Миша самый добрый человек на свете. Как он умудряется влезть в драки, для меня загадка. Я 30 лет его знаю, ни разу не видел агрессивным».
Мастер эпатажа
- Почему предисловие написал не тот же Охлобыстин, допустим, а Михаил Леонтьев? Что у него общего с актером, кроме пристрастия к спиртному?
- Леонтьев был одним из тех, кто публично выступил против массированной травли Ефремова во время судебного процесса, не побоявшись нападок. Я обращался к Охлобыстину с просьбой о предисловии, но тот отказался. Могу его понять. Любая попытка вступиться за Михаила Олеговича могла обернуться травлей. Бесспорно, садиться нетрезвым за руль - это преступно. Но интересно, как другой коллега, Алексей Беляков, писал про Мишу в популярной соцсети:
- Вот какая злая насмешка: когда он не пьет, когда сидит тупо дома - тут вдруг увозят на скорой. Русский человек живет, пока сильно пьет. Без похмелья и работа не клеится. Как только русский человек бухать прекращает - тут он и разваливается на куски здоровья.
Напомню также, что Мише дали восемь лет, хотя и до, и после, и даже во время процесса менее заметным личностям подобное сходило с рук. Вот Эдвард Радзинский, например, выехал на встречку на своем джипе, убил молодую девушку и вообще ни дня за решеткой не провел.
- Но драматург за рулем был трезвым. А насчет «русского актера» - Ефремов как раз в интервью с вами заявил: «Я не русский»!
- Дословно мне было сказано так: «Я никогда себя и особо русским-то не считал. Я всегда считал себя человеком. Я узнал, что я чуваш, когда мне не было еще 11». Но, конечно же, по темпераменту, по реакциям, по характеру Ефремов - сто процентов русский. Просто он - мастер эпатажа.
- Почему решили написать эту книгу?
- Я решился после одной из бесед с Александром Добровинским, адвокатом родственников жертвы. Он пообещал мне экземпляр книги «Дело Ефремова». Напомню, что во время процесса Миша обращался к известному юристу не иначе, как «Господин ДоброСвинский», а тот, в свою очередь, не скрывал, что воспринимает оппонента как ничтожество. Короче, было понятно, каким будет написанный Добровинским «портрет». Я не пытаюсь оправдать Ефремова, просто собрал свои диалоги с ним и заметки, что дает более объективную картину. Образ «мерзавца-алкоголика» демонизирован чрезмерно. Мой друг Крис Кельми ездил пьяным десятки лет, но его судьба хранила - никого не убил и не покалечил, хвала всем богам. А вот Михаилу не повезло. Не говоря уже о его жертве.