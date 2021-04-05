Михаил Ефремов с отцом по очереди спали с одной и той же актрисой

Вышла новая книга известного журналиста Евгения Додолева «Михаил Ефремов. Последняя роль». Кому она посвящена - понятно из названия. Но в выходных данных издания обращает на себя внимание лаконичная пометка: «Автор отказался от гонорара за книгу». С этого и начался наш разговор.

- Евгений, подстраховались, чтобы вас не обвинили в желании заработать на преступлении друга?

- Мы с Михаилом Олеговичем не друзья и никогда ими не были. Мишу никак мне не назвать ни приятелем, ни соратником, ни единомышленником. Просто я знаю его давно, с конца 80-х, когда он романился с Наташей Негодой. И мне всегда Ефремов был симпатичен. Он - уникальная звезда на небосклоне отечественной богемы.

- В чем же уникальность?

- Во-первых, Михаил неподдельно добрый и, во-вторых - не подлый. Сохранить такие качества в кинотусовке может только настоящий герой. Хотя от звания «герой» Миша во время одной из наших бесед со своей фирменной усмешкой отказался, торжественно заявив: «Я - отец-героин» (у него же шестеро детей от четырех жен). «Я думаю, все-таки это Ваня (Охлобыстин) отец-герой, потому что все дети Ксюшины. А я отец-героин, потому что от разных жен дети. От разных, но всех - любимых», - говорил он мне.

Самоиронию я ценю.

- Мне казалось, что Ефремов не четыре, а пять раз вступал в брак.

- Первый брак, насколько помню, был фиктивным. Со своей однокурсницей Еленой Гольяновой студент Школы-студии МХАТ Ефремов расписался тайком от родителей, чтобы помочь девушке решить пресловутый квартирный вопрос - ей надо было поменять жилплощадь в Нижнем Новгороде (тогда Горький). Эти игры в ЗАГСе как раз происходили на фоне страстного романа с Негодой, и все сокурсники были в курсе. Через пару месяцев развелись, когда все было сделано. А Елена, между прочим, потом вышла замуж за актера Вячеслава Невинного.

- Он же почти ровесник Олега Ефремова!

- Нет, за сына того знаменитого Невинного, он тоже Слава - Вячеслав Вячеславович. И на два года младше Михаила Ефремова и Натальи Негоды. И если уж на то пошло, тогда вся тусовка была уверена, что Негода до Михаила Олеговича встречалась с Олегом Николаевичем.

- Однако…

- Что такого? В богемной-то среде! Да, она, если мы про возраст опять же, младше Олега Ефремова на 36 лет. Но, допустим, ровесница Невинного-младшего Марина Зудина вышла за Олега Табакова, который был взрослее избранницы ровно на 30 лет. А Юлия Высоцкая 1973 года рождения, в то время как ее прославленный супруг Андрей Кончаловский - 1937-го! Те же 36 лет разницы, замечу.

- Про это есть в книге?