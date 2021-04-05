«Я бы Кате сделал инъекцию в мозг»: брат Варнавы осудил ее перемены во внешности

Брат юмористки Екатерины Варнавы не одобряет ее эксперименты с внешностью, а также похудением. Об этом Алексей Варнава заявил во время нового выпуска передачи «Звезды сошлись», посвященного родственникам отечественных знаменитостей.

«Мне не очень нравится, чем занимается сестра. Не нравятся перемены в ее внешности. Надо было естественной оставаться, — сказал Алексей. — Наш маманя тоже не в восторге от этого. Она у нас по профессии терапевт. Я бы Кате сделал инъекцию в мозг, чтобы она таким не занималась».

Екатерина Варнава часто то набирает вес, то резко сбрасывает его, совершенствует недостатки и даже меняет цвет глаз специальными линзами. Как оказалось, это волнует не только ее преданных фанатов, но и старшего брата. Тем более, что в их семье уже есть печальный опыт потери близкого из-за фанатичного похудения.

Старший брат юмористки Игорь умер в 2016 году. По словам Алексея, причиной смерти 47-летнего мужчины стала влюбленность. Он старался понравиться избраннице, стал пить таблетки для похудения.

«Решил похудеть, принимал вот эти таблетки. С перебором, я так думаю. Там и винить-то некого. Ну, сильно похудел. Наверное, на органах важных это сказалось, — пояснил брат Варнавы, почему не одобряет диет своей сестры. — Я думаю, что это все очень сильно сказывается на ее здоровье однозначно».

Сейчас родные брат с сестрой почти не видятся. Екатерина не выказывает такого желания, да и Алексею не до того.

«Не получается у нас взаимоотношений. Ей некогда, я постоянно в разъездах. Разные взгляды на разные вещи. Я с ней не ссорился, она не ссорилась. Я всю информацию от мамани получаю или друзей. Я не интересуюсь, где она там интервью дает, — пояснил мужчина. — Она что-то совсем стала редко появляться у мамани, я стараюсь раз в неделю. Раньше отец всех объединял, а потом сначала брат, потом отец ушли».

Екатерина Варнава — известная телеведущая, юмористка и актриса. Прославилась она в качестве резидента шоу Comedy Woman, выходившего с 2008 по 2019 годы.



