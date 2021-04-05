Симптомы коронавируса: как его самостоятельно отличить от гриппа

У коронавируса есть три симптома, которые вместе не характерны для простуды, гриппа и аллергии. У больных этим вирусом, как правило, наблюдается жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Головные боли, боль в мышцах и горле могут также наблюдаться (хотя и не часто) при COVID-19. При гриппе эти симптомы, наоборот, встречаются часто. Боль в мышцах и горле также обычное дело при простуде и никогда не проявляется при аллергии. А вот голова может иногда болеть при аллергии и редко при простуде.

Усталость при заражении этим вирусом проявляется редко, чего не скажешь о гриппе, который обладает схожими симптомами в виде температуры и сухого кашля.

При коронавирусе человек редко чихает, тогда как при обычной простуде и аллергии это происходит часто.

Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи тоже описаны. Диарея при гриппе бывает только у детей. Редко при COVID-19 бывает и насморк. А при простуде и аллергии это обычное дело. Иногда насморк наблюдается при гриппе.

У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, может длиться до 14 дней или даже дольше. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если ты испытываешь неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов.

В группе риска пожилые, люди с проблемами свертываемости крови, воспалительными процессами, сердечники, астматики, диабетики и гипертоники.

Тайваньские эксперты предлагают нам простой тест для самопроверки на коронавирус, который мы можем делать каждое утро. Сделай глубокий вдох и задержи дыхание не меньше, чем на 10 секунд. Если ты можешь это проделать без того, чтобы закашляться, без чувства дискомфорта, спертости воздуха или напряженности, то это свидетельствует о том, что в легких нет фиброза, и в сущности означает, что инфекции нет.