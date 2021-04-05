Порча по фото в социальных сетях: как защититься

Многие ошибочно полагают, что в Интернете они застрахованы от черной магии и любого зла, но это не так. Если вдруг вас уже сглазили, то помимо описанных ниже советов по защите своей страницы постарайтесь ознакомиться с пятью способами вернуть порчу тому, кто на вас ее навел.

Не публиковать личные фото

Это решение довольно спорное, потому что многие ищут вторую половинку или просто любят выкладывать фото из жизни. В этом нет ничего зазорного, но недоброжелатели могут воспользоваться вашими фотографиями, чтобы навредить вам. Именно поэтому переходим к другому решению.

Убираем часть важных данных

Для порчи порой одной фотографии мало. Чем больше у недоброжелателя информации о вас, тем ему проще сделать вам плохо. Попробуйте убрать дату рождения, изменить реальное имя. Это запутает недоброжелателя или врага и не даст ему навести порчу.

Убираем новые фотографии

Также можно защитить себя, выложив наиболее старые фотографии. Не нужно выкладывать снимки десятилетней давности. Просто выложите фото, которое было сделано год или два назад. Даже если снимок был сделан месяц назад, вероятность успешно навести на вас порчу будет гораздо ниже.

Защитные символы

Можно очень незаметно нарисовать на фото маленький крестик или руну защиты Альгиз. Выглядит она вот так:

Красная рамка

Сделайте едва-едва заметную красную рамку. В современных редакторах это можно сделать за считанные секунды. Это может быть очень тусклая рамка или яркая, но крайне тонкая, шириной всего в несколько пикселей. Красный цвет отгоняет негатив и ставит энергетическую защиту на человека, изображенного на фото.

Измените цвет глаз

На фото можно едва заметно поменять оттенок радужной оболочки. Многие эксперты в области биоэнергетики отмечают, что такой способ тоже хорошо работает против врагов и людей, обладающих врожденной способностью к сглазу. Очень хорошо в таком случае работают самые обычные фильтры. Сделайте фотографию в редакторе черно-белой или отредактируйте цвета другим способом. Это тоже спасет вас от недругов.