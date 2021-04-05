Чем отличались советские дети от современных и какими навыками они овладевали в раннем возрасте

Это сегодня многие родители опекают своих детей вплоть до совершеннолетия, а раньше дети становились самостоятельными гражданами в совсем раннем возрасте. Относительно сегодняшних дней, конечно. Вспомнить, чему советские дети были обучены уже в раннем возрасте, предлагает vazhnoznat.ru.

Советские школьники vs современные дети

Самостоятельность

Даже первоклашки сами ходили в школу, бегали за хлебом и молоком, стояли со всеми в очередях. Днем и вечером сами посещали различные кружки или спортивные мероприятия. Сегодня же ребенка со школы встречает целая армия людей: от бабушек и дедушек до родителей и соседей. И хоть не было смартфонов и прочего, чтобы следить за ребенком, его с чистой совестью отпускали одного на весь день.

Готовка, уборка и другие домашние дела

Советский школьник мог сам запросто приготовить себе какой-нибудь простой завтрак. Самые умелые и борщи варить учились еще в младшей школе. Также каждый мог сам пришить пуговицу, отпороть воротничок или заштопать носки. А сегодня ребенок с иглой в руках вызывает маленький инфаркт у родителей.

Взрослые дела

Советские школьники постоянно участвовали в различных серьезных мероприятиях. Постоянные субботники в школах, помощь ветеранам и пожилым людям, да даже сбор металлолома. А осенью всех отправляли на поля собирать урожай, и это считалось нормальным. Ведь каждый должен приносить пользу обществу.

Домашнее задание

В эпоху без Интернета каждый школьник самостоятельно делал свое домашнее задание. Родители редко помогали с этим, ведь ребенок должен справиться сам. Потому приходилось частенько наведываться в библиотеку и справляться с любыми трудностями самостоятельно. Это сейчас целые чаты в соцсетях, что делать, когда делать и как.

Уроки труда

Сегодня уроки труда существуют лишь для галочки. Увы, мало в какой школе там по-настоящему чему-нибудь учат. Советские девочки на уроках трудах учились шить и вышивать, любая могла сшить прихватку или простенькую юбку. А мальчики же учились различным ремеслам, работать с разными инструментами. И каждый мог сделать скворечник или табуретку.

Общение

И самое важное: в те годы дети действительно умели общаться друг с другом. Сегодня, даже собираясь компанией, дети сидят уткнувшись носом в гаджеты. А социальные сети и мессенджеры практически полностью заменили живое общение. Именно поэтому многие дети сегодня практически не владеют социальными навыками.

Однако нельзя сказать, что советские школьники были лучше во всём. Ведь поколения меняются не просто так, а подчиняясь нуждам и требованиям своего времени. Потому, если кого-то и винить, то не детей, а нас, ведь мы сделали мир таким для них.



