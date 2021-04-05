Ученые раскрыли связь между горячим чаем и раком пищевода

Оказалось, что регулярное употребление популярного напитка температурой выше 65 градусов повышает вероятность возникновения онкологии органа ЖКТ. К такому выводу исследователи пришли в ходе многолетних наблюдений за группой из 50 тысяч человек из стран, где распространены традиции употребления горячего чая. Это Турция, Китай, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Также эксперты выяснили, что если запивать горячий чай холодной водой, то в пищеводе могут возникнуть не только язвы, но и острый гастрит. Все это, в свою очередь, поспособствует развитию рака.

Специалист в области гастроэнтерологии Ведат Герал отметил, что обычно к развитию онкологии ведет генетическая предрасположенность. Однако горячий чай может стать триггером для ее перехода в активную стадию. Другие триггерные факторы – курение и употребление алкогольных напитков.



