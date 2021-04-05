Оксана Федорова на редких семейных кадрах показала мужа и сына

Обладательница титула «Мисс Вселенная» 2002 года и телеведущая Оксана Федоровна, которая ведет довольно закрытый образ жизни, на днях поделилась с подписчиками Instagram редкими семейными кадрами. Она также рассказала, как чаще всего ее семья проводить выходные, собираясь вместе под одной крышей.

Напомним, супругом Федоровой является высокопоставленный чиновник администрации Президента РФ Андрей Бородин. Вместе они растят двоих детей: 9-летнего Федора и 8-летнюю дочь Елизавету. Оказывается, Бородин вместе с сыном любит коротать семейные вечера за игрой в шахматы.

На опубликованном снимке отец и сын сидят за шахматной доской в гостиной с панорамными окнами выполненной в сдержанных светлых тонах. «Мои любимые семейные гроссмейстеры! Шахматы и спорт – обязательная программа наших выходных. Папа сделал ход конем, опыт, выдержка при нем. Расскажите, а чем занимаются ваши папы с детьми?» – подписала трогательный снимок сама Федорова.

Как оказалось, в субботу вечером семейство телеведущей занималось постижением хитросплетений игры «за доской», а на утро воскресения не забыли и о занятиях спортом.

Пользователи Сети остались в восторге от милой фотографии.



