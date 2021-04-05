Оксана Федорова на редких семейных кадрах показала мужа и сына
Теперь подписчикам знают, как поводит выходные «Мисс Вселенная» и ее семья, пишет Topnews.
Теперь подписчикам знают, как поводит выходные «Мисс Вселенная» и ее семья, пишет Topnews.
Напомним, супругом Федоровой является высокопоставленный чиновник администрации Президента РФ Андрей Бородин. Вместе они растят двоих детей: 9-летнего Федора и 8-летнюю дочь Елизавету. Оказывается, Бородин вместе с сыном любит коротать семейные вечера за игрой в шахматы.
На опубликованном снимке отец и сын сидят за шахматной доской в гостиной с панорамными окнами выполненной в сдержанных светлых тонах. «Мои любимые семейные гроссмейстеры! Шахматы и спорт – обязательная программа наших выходных. Папа сделал ход конем, опыт, выдержка при нем. Расскажите, а чем занимаются ваши папы с детьми?» – подписала трогательный снимок сама Федорова.
Как оказалось, в субботу вечером семейство телеведущей занималось постижением хитросплетений игры «за доской», а на утро воскресения не забыли и о занятиях спортом.
Пользователи Сети остались в восторге от милой фотографии.