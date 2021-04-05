На шоу «Последний герой» разгорелся скандал: участника проекта обвинили в домогательствах

20-летняя участница шоу «Последний герой» и звезда сериала «Пацанки» Анастасия Петрова заявила о домогательствах со стороны другого участника – 61-летнего Александра Матвеева.

Как сообщают СМИ, Петрова решилась рассказать об этом лишь после того, как выбыла с проекта. По ее словам, известный в рамках шоу «дядя Саша» похлопывал всех участниц «Последнего героя» по ягодицам, в том числе и ее. И хотя другие герои проекта не стали присоединяться к заявлению Петровой, девушка настаивает на факте домогательств, а также подчеркивает, что об этом не стоит молчать.

Настя Петрова ФОТО: скриншот с youtube.com

По ее словам, причиной заговорить о произошедшем на шоу стало изнасилование в раннем возрасте во время воспитания в детдоме.

Ситуацию прокомментировал и сам виновник обвинений. Матвеев пояснил, что его действия просто-напросто неверно расценили.

Алексанр Матвеев ФОТО: скриншот с youtube.com

Он также добавил, что принял решение покинуть проект по состоянию здоровья. Примечательно, что Петрову не только не стали поддерживать в ее обвинениях, но еще и обвинили в попытке получить очередную долю хайпу и линчевании человека, хотя она уже не является участницей шоу.

Зрителей и участников проекта попыталась успокоить и вразумить ведущая шоу Яна Троянова, обвинив их в бездействии.

«Вы бездействовали. А так все и совершается в мире. Все зло совершается с молчаливого согласия», — заявила Троянова. 2



