На шоу «Последний герой» разгорелся скандал: участника проекта обвинили в домогательствах
Ситуацию уже прокомментировал виновник обвинений, пишет Topnews.
Ситуацию уже прокомментировал виновник обвинений, пишет Topnews.
Как сообщают СМИ, Петрова решилась рассказать об этом лишь после того, как выбыла с проекта. По ее словам, известный в рамках шоу «дядя Саша» похлопывал всех участниц «Последнего героя» по ягодицам, в том числе и ее. И хотя другие герои проекта не стали присоединяться к заявлению Петровой, девушка настаивает на факте домогательств, а также подчеркивает, что об этом не стоит молчать.
По ее словам, причиной заговорить о произошедшем на шоу стало изнасилование в раннем возрасте во время воспитания в детдоме.
Ситуацию прокомментировал и сам виновник обвинений. Матвеев пояснил, что его действия просто-напросто неверно расценили.
Он также добавил, что принял решение покинуть проект по состоянию здоровья. Примечательно, что Петрову не только не стали поддерживать в ее обвинениях, но еще и обвинили в попытке получить очередную долю хайпу и линчевании человека, хотя она уже не является участницей шоу.
«Вы бездействовали. А так все и совершается в мире. Все зло совершается с молчаливого согласия», — заявила Троянова.