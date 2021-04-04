Делал селфи на крыше или трюк: подробности гибели 14-летнего сын худрука студии «Непоседы»

О подробностях рассказал пиар-директор «Непосед» Петро Шекшеев. «Вчера произошел несчастный случай. Никакого конфликта и самоубийства не было», — подчеркнул он. По его словам, в ситуации разбираются следователи, сообщает Starhit.ru.
По словам друга и коллеги Пинджоян, мальчик погиб из-за неудачного трюка, который он выполнял на крыше дома. Подросток увлекался экстремальными видами спорта, видимо, решив сделать какой-то трюк. Эта версия появилась после того, как рядом с Кириллом нашли мобильный телефон.
Примечательно, что произошло это в частном доме — туда семья поехала отмечать день рождения ребенка. После праздника именинник отправился в свою комнату на третьем этаже, откуда вылез на крышу. Позже бабушка зашла проверить внука, но обнаружила открытое окно. Тело мальчика обнаружили под домом.
«По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования», — говорится на сайте подмосковного ГСУ СК России.