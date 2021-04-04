Делал селфи на крыше или трюк: подробности гибели 14-летнего сын худрука студии «Непоседы»

О подробностях рассказал пиар-директор «Непосед» Петро Шекшеев. «Вчера произошел несчастный случай. Никакого конфликта и самоубийства не было», — подчеркнул он. По его словам, в ситуации разбираются следователи, сообщает Starhit.ru.

По словам друга и коллеги Пинджоян, мальчик погиб из-за неудачного трюка, который он выполнял на крыше дома. Подросток увлекался экстремальными видами спорта, видимо, решив сделать какой-то трюк. Эта версия появилась после того, как рядом с Кириллом нашли мобильный телефон.

Примечательно, что произошло это в частном доме — туда семья поехала отмечать день рождения ребенка. После праздника именинник отправился в свою комнату на третьем этаже, откуда вылез на крышу. Позже бабушка зашла проверить внука, но обнаружила открытое окно. Тело мальчика обнаружили под домом.