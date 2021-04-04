67-летняя Успенская похвасталась идеальными ногами в шортах

67-летняя артистка примерила два разных цвета — желтый и коричневато-бежевый. Фолловеры не смогли сделать выбор в пользу одного из вариантов и отметили, что в обоих образах нестареющая певица хороша, пишет Lady.mail.ru .

Напомним, что недавно королева русского шансона объявила о своем намерении развестись с мужем. Пара поженилась в 1987 году, брак продлился 33 года, но, как заявила Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, отношения с Александром Плаксиным разрушились раньше, и певица решила оформить расставание официально.