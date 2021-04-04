Неожиданный поворот: за руку и сердце Тимати пришла воевать бывшая пассия Неймара
Одной из новых участниц шоу «Холостяк» на ТНТ, которая поборется за внимание рэпера Тимати стала Екатерина Сафарова.
Одной из новых участниц шоу «Холостяк» на ТНТ, которая поборется за внимание рэпера Тимати стала Екатерина Сафарова.
Девушка оказалась экс-избранницей бразильского футболиста Неймара. Известно, что 22-летняя модель живет в Барселоне и имеет огромную армию поклонников в «Инстаграм», пишет Dni.ru.
ЭКс-возлюбленная прославленного спортсмена прекрасно владеет испанским и английским языками, она популярна на телевидении и в социальных сетях. Екатерина уже успела поучаствовать в испанском реалити-шоу «Остров искушений».
Примечательно, что модель и футболист утверждали, что между ними просто дружба, но знакомые Сафаровой убеждены, что пару связывали романтические отношения. Их не раз видели вместе, девушка посещала матчи с участием Неймара и побывала на вечеринке в честь дня рождения спортсмена.
В российский телепроект Екатерина пришла к рэперу Тимати. Красотка пошла на свидание с завидным холостяком после прихода на шоу, где ее соперницей стала звезда реалити-проекта Мария Вебер.
Напомним, ранее стало известно о гонораре рэпера Тимати за участие в шоу «Холостяк». По некоторым данным, речь идет о миллионах рублей. Бывший участник «Дома-2» Рустал Солнцев отмечал, что финансовая заинтересованность артиста в шоу вполне могла стать настоящей причиной разрыва с моделью Анастасией Решетовой.