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Неожиданный поворот: за руку и сердце Тимати пришла воевать бывшая пассия Неймара

Тимати ФОТО: Mikhail Pochuyev/TASS

Одной из новых участниц шоу «Холостяк» на ТНТ, которая поборется за внимание рэпера Тимати стала Екатерина Сафарова.

Девушка оказалась экс-избранницей бразильского футболиста Неймара. Известно, что 22-летняя модель живет в Барселоне и имеет огромную армию поклонников в «Инстаграм», пишет Dni.ru.

ЭКс-возлюбленная прославленного спортсмена прекрасно владеет испанским и английским языками, она популярна на телевидении и в социальных сетях. Екатерина уже успела поучаствовать в испанском реалити-шоу «Остров искушений».

Примечательно, что модель и футболист утверждали, что между ними просто дружба, но знакомые Сафаровой убеждены, что пару связывали романтические отношения. Их не раз видели вместе, девушка посещала матчи с участием Неймара и побывала на вечеринке в честь дня рождения спортсмена.

В российский телепроект Екатерина пришла к рэперу Тимати. Красотка пошла на свидание с завидным холостяком после прихода на шоу, где ее соперницей стала звезда реалити-проекта Мария Вебер.

Напомним, ранее стало известно о гонораре рэпера Тимати за участие в шоу «Холостяк». По некоторым данным, речь идет о миллионах рублей. Бывший участник «Дома-2» Рустал Солнцев отмечал, что финансовая заинтересованность артиста в шоу вполне могла стать настоящей причиной разрыва с моделью Анастасией Решетовой.

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