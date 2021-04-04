Дочь Заворотнюк обратилась к матери

«Мамочка, ты мой самый яркий свет», — подписала девушка опубликованное совместное фото с актрисой.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.

Ранее заведующий лаборатории пролиферации клеток, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков рассказал, что в лечении актрисы имеется хорошая тенденция. «Это удивительно, но у Анастасии действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме», — сказал он, пишет Lenta.ru.