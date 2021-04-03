Матильда Шнурова рассказала, когда и почему поменяла имя

В своем Instagram владелица ресторана авторской кухни «КоКоКо» и основатель балетной школы «Айседора» Матильда Шнурова решила ответить на вопрос подписчика, почему она захотела сменить имя. Поклонники подозревают, что это попытка забыть и перечеркнуть свое прошлое.

Матильда Шнурова не любитель делиться подробностями своего прошлого, но поклонники ресторатора и бизнес-леди помнят, что ее настоящее имя — Елена Мозговая и родилась она в небольшом селе под Воронежем. Когда Елена Мозговая после школы отправилась строить жизнь в столицу, она закрутила роман с фотографом Дмитрием Михеевым. Он предложил для созвучности взять псевдоним Матильда. Этим красивым именем она и представилась рок-музыканту Сергею Шнурову, когда впервые зашла к нему в гримерку.