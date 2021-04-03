Сб, 3.04.2021
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Вставные зубы и парик: вид Шаляпина поставил на уши фанатов

Прохор Шаляпин ФОТО: Скриншот с Instagram

Накануне 37-летний Прохор Шаляпин показал подписчикам новый предмет гардероба – стильную куртку, сшитую на заказ из тканей всемирно известного бренда. Но поклонники обратили внимание на выпрямленные волосы певца, а точнее – на молодежную укладку, популярную 10-15 лет назад.

Интернет-пользователи решили, что Прохор, не желая мириться с возрастом, изо всех сил молодится, но у него не получается. «Вы были таким красивым, а сейчас что с лицом?», – задалась вопросом поклонница. Она считает, что Шаляпин должен сходить к косметологу и избавиться от морщин. «Вам нельзя стареть, сделайте укольчики красоты», – посоветовала фанатка, пишет Dni.ru.

Те, кто не одарил Прохора комплиментами, посмеялись над ним. Они предположили, что певец уже давно облысел и носит парик. Зубы якобы также не смотрятся естественно, поэтому вывод у интернет-пользователей один: они вставные.

Напомним, до недавнего времени Прохор Шаляпин носил на зубах специальные пластины – люминиры, которые обошлись ему в один миллион рублей. В какой-то момент певец решил избавиться от «унитазной» улыбки и следовать тренду на естественность.


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