ТОП-3 самых вредных женщин по знаку зодиака по мнению Ванги: что их ждет весной?

Астрологи составили прогноз на апрель 2021 года для представительниц трех знаков зодиака, которых знаменитая болгарская прорицательница Ванга считала самыми вредными и непокладистыми женами. С этими женщинами очень трудно строить совместную жизнь. Вряд ли можно назвать везунчиком того, что познакомится с такой красоткой этой весной и влюбится в нее. А что ждет самих прекрасных дам в середине весны?

Лев

По мнению Ванги, женщины-Львы при их безусловном обаянии и привлекательности — сущие тираны. Поначалу мужчине будет нравиться, как мир буквально вертится вокруг его львицы, но немного погодя он поймет, что авторитарный характер девушки стал распространяться и на него! Справиться с бьющей из нее энергией и напором очень трудно, поэтому далеко не каждый кавалер «выживет» рядом с представительницей этого знака. При том, если она не захочет и не разрешит, избранник даже не решится первым прервать роман, ведь он боится ее!

Однако в апреле страстных Львов ждет везение. Удача будет сопутствовать им во всем — начиная с романтических приключений и заканчивая карьерными перспективами и простой дружбой. Важно оценить, насколько звезды добры, и ответить окружающим теплом, пониманием и заботой. Для женщин этого знака весной велика вероятность заключить брак с иностранцем, причем весьма обеспеченным.

Близнецы

Жена-Близнецы — наказание для мужа. Ее настроение постоянно меняется: она то бросается в объятия, то прогоняет прочь. Не каждый это выдержит. Кроме прочего, дамы этого знака зодиака не очень талантливые хозяйки. Вероятнее всего, супругу придется самостоятельно греть (или готовить) себе ужин и стирать одежду. Но самое опасное — Близнецы неверные. Их с легкостью увлекают интрижки на стороне.

В апреле 2021-го представительницы этого астрологического символа будут невероятно активны и многое успеют. Решения будут даваться легко и уверенно, ответственность — не испугает. Особо удачливыми в делах будут те Близнецы, чья профессия связана с общественными организациями, политикой, IT-сферой, крупным бизнесом и внешней торговлей, СМИ, международными связями.

Водолей

Эта женщина «питается» своим мужчиной — так полагала провидица Ванга. Дама-Водолей настоящая хищница: поначалу смотрит с поволокой и заманивает в свои сети, а потом поглощает без остатка. Становясь не любовницей, а женой, эта девушка меняется на глазах. Появляются частые ссоры, безосновательные обиды, вечное недовольство. Насколько долго продержится скандальный брак — зависит только от стойкости супруга.

Один из таких счастливчиков, очевидно, попадется на удочку Водолея в этом апреле. Звезды предрекают милым врединам массу внимания со стороны противоположного пола — будет, из кого выбрать. Скорее всего, романтическая встреча произойдет на крупном мероприятии или празднике, так что, роковые красотки, приготовьте свое лучшее платье!



