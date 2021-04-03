Не надо это заказывать: изнанка фастфуда о которой лучше и не знать

1. Несколько лет назад я был старшим смены в ресторане быстрого питания, и я до сих пор отказываюсь есть любое блюдо с мороженым. Наш автомат с мороженым был все время покрыт плесенью и прокисшими сливками, и предложенное владельцем «решение» этой проблемы заключалось в том, чтобы соскрести верхний слой плесени и сбрызнуть автомат «Клороксом», передает Mixer.lv.

2. Никто, никогда не заказывает сэндвич с курицей, так что, когда его заказываете вы, он уже пролежал час или два на теплом подносе. Мы просто не можем позволить себе постоянно выбрасывать старые, но при этом они всегда должны быть под рукой. Скорее всего ваш сэндвич будет жестким и сухим, и мы вряд ли вернем вам за него деньги.

3. Раньше я работал в ресторанчике быстрого питания, и во время обучения менеджер рассердилась на меня за то, что я выбросил покрытую слизью кукурузу. Она продемонстрировала, как в таком случае просто смывает слизь в раковине и кладет кукурузу обратно. Теперь я не доверяю кукурузе.

4. Я работаю в сетевой кофейне, где мы сами делаем шоколадный соус. Звучит неплохо, вот только через пару дней он начинает плесневеть. Казалось бы, это не должно быть проблемой, поскольку мы распродаем его и делаем новый каждый день. Однако контейнер с шоколадным соусом очищают как положено только в том случае, если он пустеет не в час пик. В противном случае мы просто заливаем туда свежий соус и сразу же возвращаемся к работе.

5. Чили. Каждый раз, когда готовится гамбургер, он считается «съедобным» только какое-то ограниченное время. Если бургер не использовали, его бросают в ведро рядом с грилем. В конце каждой смены кто-нибудь собирает все неиспользованные бургеры и бросает их в ведро побольше, где тоже хранятся старые бургеры, причем оно может быть и не накрыто, а те бургеры могли лежать там со вчерашнего дня. Всю ночь они охлаждаются, жир застывает, а мясо становится серым и стремным. Мясо не замораживается, но его все равно довольно сложно разделать. Поэтому человек, который готовит чили, швыряет это мясо в большой дуршлаг, заливает его горячей водой и снова измельчает на мелкие кусочки. И теперь это влажное, сероватое, еле теплое вчерашнее мясо готово превратиться в чили.

6. Я своими глазами видел, как очень волосатые мужики делают салат коул-слоу без перчаток. Чтобы вы понимали, мы готовим его гигантскими порциями. И тебе буквально приходится запускать руки в эту бадью до подмышек, чтобы как следует все перемешать… Умоляю, не заказывайте коул-слоу.