Александр Петров и Данила Козловский впервые сыграют в одном сериале

Актеры снимутся в телешоу режиссера Валерия Тодоровского «Надвое». Сериал рассказывает о двух коллегах-друзьях, жизнь которых меняется из-за командировки в Санкт-Петербург. «В Северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни», — отметили в пресс-службе, пишет Mixer.lv.