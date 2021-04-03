Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

Отец Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров — попал в больницу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на друга отца короля российской эстрады, известного пародиста Александра Матвеева.

«Бедрос находится в больнице уже вторую неделю, — сообщил Матвеев. — Но поводов для беспокойства нет — он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьезный и надо позаботиться о своем состоянии», — рассказал Матвеев.

По его словам, Филипп Киркоров во время светских мероприятий часто общается с врачами. У многих он берет телефоны, чтобы потом проконсультироваться о состоянии отца. Лично навестить Бедроса Филипповича сейчас, увы, невозможно.

«Он лежит в центре имени Вишневского, но туда из-за карантинных мер никого с улицы не пускают. Поэтому там не был ни я, ни Филипп, ни жена Бедроса Людмила Александровна (Смирнова, вторая жена, с которой в браке с 1997 года), которая сейчас в Новгороде», — уточнил пародист.

Матвеев добавил, что отец короля отечественной эстрады не скучает в больнице. Он делает процедуры, много общается с пациентами и медперсоналом, а также смотрит телевизор.



