Татьяна Лазарева: «На СТС нельзя было шутить на политические темы. Это меня ужасно раздражало»

В четверг 54-летняя Татьяна Лазарева вышла в прямой эфир своего YouTube-канала Lazarevatut, в котором ответила на вопросы поклонников. Телеведущую расспрашивали о жизни в Испании, а также получается ли у нее также искрометно шутить в общении с местными жителями. Однако артистка призналась, что ее круг друзей состоит только из русскоязычных, а о юморе она и вовсе вспоминает нечасто.

«Я далеко не всегда шучу и все те годы, про которые вы все в основном вспоминаете, были очень-очень давно: «О.С.П.-студия», «33 квадратных метра»… И честно говоря, уже тогда, работая на телевидении, я уже отошла от юмора. Был еще замечательный проект на СТС «Песня дня». Уже тогда была цензура, и там нельзя было шутить на политические темы. Вот это меня ужасно раздражало», — откровенничала звезда.

Лазарева также порассуждала на тему роли родителей в становлении ребенка. У самой телеведущей трое детей: взрослый сын Степан, а также две дочери Софья и Антонина. Звезда активно занимается самообразованием в вопросе воспитания, поэтому зрители поинтересовались у нее, как научить детей смеяться над шутками тех, кто над ними подтрунивает.

«Это, конечно, здорово, как защитная реакция хорошо работает, но шутки одноклассников — это достаточно серьезная, жестокая штука, — заявила Татьяна. — И взрослому вообще не надо относиться к этому с юмором. Ребенок будет относиться с юмором, если ему это действительно смешно, если не будет раздражающего фактора: обиды, боли. Потому что когда больно и страшно — не смешно».

Она также добавила, что и сама не всегда была щепетильна в общении с наследниками, совершая ошибки многих родителей. Блондинка напомнила зрителям о семейном шоу «В семье не без урока», в котором обсуждались проблемы воспитания.

«В этом проекте речь идет о том, что мы, прикрываясь фразой и мыслью — лучше я сделаю тебе сейчас немного больно, зато потом во внешнем мире, тебя никто не обидит. И наши дети ужасно злились… В какой-то момент они просто перестают идти к нам, потому что знают, что мы можем отнестись к этому несерьезно. Так не всегда правильно. Проект предваряли большим социологическим исследованием вместе с ВЦИОМ, по которому 38% родителей хотели бы что-то изменить во внешности детей. Серьезная цифра. Я тоже принадлежу к этим родителям, честно. Это ужасно, если задумываться, что я делала, как общалась с детьми и что им говорила. Почему-то с чужими людьми и детьми мы общаемся гораздо бережно», — делилась телеведущая.



