Сб, 3.04.2021
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Клип Manizha стал самым популярным на канале «Евровидения»

Singer Manizha (Manizha Sangin), who will represent Russia at the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, rehearses at Lukashev studio in Moscow on March 16, 2021. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Клип на песню Russian Woman («Русская женщина») певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она поедет на «Евровидение», стал самым популярным на официальном YouTube-канале конкурса. Об этом сообщает ТАСС.

Певица опередила 39 участников, в том числе прежнего лидера, сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco, набрав более 6,7 миллиона просмотров, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Кремль прокомментировал песню Manizha для «Евровидения». Дмитрий Песков заявил, что не считает это предметом внимания и заботы. Также официальный представитель Кремля добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.

В четверг в Русской православной церкви назвали недостойной песню Russian Woman («Русская женщина»). Там отметили, что «значительная часть российской женской общественности» возмущена композицией.


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