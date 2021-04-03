Впервые советское телевидение попросило о помощи в поисках убийцы из Рокка-аль-Маре

«Я уверена, что с Дагмар что-то случилось. Дагмар — очень дисциплинированная девочка, она никогда никуда без разрешения не уходит», - написала мать в заявлении в милиции, пишет Elu24.

На следующей день впервые на советском телевидении показали фото Дагмар и попросили помощи в ее поисках. Сразу появилась первая свидетельница — женщина Лейли, которая видела девочку в районе 11 часов на остановке Выйду (сейчас — Вабадузе, прим.ред.)

«Я обратила внимание на то, что девочка была очень милой и в красивой одежде. Напротив нее стоял мужчина и разговаривал с ней. Я слышала, как ребенок ответил ему: «Сегодня, когда приду домой, скажу маме, что была теплая и хорошая погода»». Когда мужчина заметил, что на них смотрят, он отвернулся. Лейли зашла в автобус с девочкой и тем мужчиной, но вскоре заметила, что их там нет.

Следователи начали опрашивать десятки людей, искали водителей автобусов, достали картотеку эксгибиционистов и насильников, также просмотрели всех так называемых «конфетных маньяков», которые заманивают детей сладким. Проверяли больницы, но боялись, что Дагмар уже стала жертвой.

Через пару дней опасения подтвердились. Госпожа Малле поехала с подругой 14 апреля погулять в сторону музея под открытом небом Рокка-аль-Маре.

«В канаве, которую хотела перейти, я заметила красный детский резиновый сапожок, а неподалеку был и второй. Я нагнулась, чтобы его достать, но он был надет на ногу!» - написала женщина в заявлении.

Так и было найдено тело Дагмар, а еще ее сумка и перчатка. Кроме того, были найдены следы от шин. Вскрытие показало, что ребенка утопили.

Следователи решили, что девочку привезли к морю на машине. На похороны пришли сотни человек, милиция всех их сфотографировала. По телевидению снова попросили зрителей сказать, видел ли кто-то в месте преступления подозрительные действия.

Так, рабочие Гарри и Рональд вспомнили, что в том районе их остановил мужчина и попросил о помощи — достать его светло-зеленый Москвич из канавы. Рабочие описали мужчину как 20-30 летнего модного брюнета с красным шарфом. По фотороботу мужчину опознала 14-летняя школьница, которую он как-то зазывал в машину, чтобы подвести. Девочка отказалась, но запомнила номера - PX 94-59. Сначала девочке не поверили, ведь как она смогла запомнить номер, но все же узнали, что автомобиль с таким номером принадлежит министерству внутренних дел. Владельца Вяйно Х. позвали на допрос, и после трех часов он сломался.

«Он сделал ошибку, начав сразу отрицать, что ездил 12 апреля в Рокка-аль-Маре», - говорил инспектор Николай Тартынских.

Вяйно Х. cознался в преступлении, а также признался в еще двух. В 1966 году он пытался изнасиловать на кладбище девятилетнюю девочку, а в 1967 году приставал к семилетней девочке.

Убийца Вяйно Х. ФОТО: Repro

По показаниям преступника, ему пришлось убить девочку, потому что та стала кричать и звать на помощь. Но в суде он уже сказал, что не собирался ее убивать, а только закрыл ее рот своей рукой, и та сама утонула.

Вяйно Х. был вынесен смертный приговор. Семья убийцы потом донимала мать девочки. Кроме того, мать жертвы узнала мать убийцы, которая также была на похоронах.



