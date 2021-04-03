Сб, 3.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1

Впервые советское телевидение попросило о помощи в поисках убийцы из Рокка-аль-Маре

Väike Dagmar 1. klassis. Foto pärineb Heino Tõnismägi raamatust "Ajaroimad". ФОТО: Repro

12 апреля 1968 года мать Эльви отвела свою восьмилетнюю дочь Дагмар в спортивную школу на улице Ратаскаеву. После обеда ее ждали школьные занятия, но девочка на них не появилась, а также не вернулась и домой.

«Я уверена, что с Дагмар что-то случилось. Дагмар — очень дисциплинированная девочка, она никогда никуда без разрешения не уходит», - написала мать в заявлении в милиции, пишет Elu24.

На следующей день впервые на советском телевидении показали фото Дагмар и попросили помощи в ее поисках. Сразу появилась первая свидетельница — женщина Лейли, которая видела девочку в районе 11 часов на остановке Выйду (сейчас — Вабадузе, прим.ред.)

«Я обратила внимание на то, что девочка была очень милой и в красивой одежде. Напротив нее стоял мужчина и разговаривал с ней. Я слышала, как ребенок ответил ему: «Сегодня, когда приду домой, скажу маме, что была теплая и хорошая погода»». Когда мужчина заметил, что на них смотрят, он отвернулся. Лейли зашла в автобус с девочкой и тем мужчиной, но вскоре заметила, что их там нет.

Следователи начали опрашивать десятки людей, искали водителей автобусов, достали картотеку эксгибиционистов и насильников, также просмотрели всех так называемых «конфетных маньяков», которые заманивают детей сладким. Проверяли больницы, но боялись, что Дагмар уже стала жертвой.

Через пару дней опасения подтвердились. Госпожа Малле поехала с подругой 14 апреля погулять в сторону музея под открытом небом Рокка-аль-Маре.

«В канаве, которую хотела перейти, я заметила красный детский резиновый сапожок, а неподалеку был и второй. Я нагнулась, чтобы его достать, но он был надет на ногу!» - написала женщина в заявлении.

Так и было найдено тело Дагмар, а еще ее сумка и перчатка. Кроме того, были найдены следы от шин. Вскрытие показало, что ребенка утопили.

Следователи решили, что девочку привезли к морю на машине. На похороны пришли сотни человек, милиция всех их сфотографировала. По телевидению снова попросили зрителей сказать, видел ли кто-то в месте преступления подозрительные действия.

Так, рабочие Гарри и Рональд вспомнили, что в том районе их остановил мужчина и попросил о помощи — достать его светло-зеленый Москвич из канавы. Рабочие описали мужчину как 20-30 летнего модного брюнета с красным шарфом. По фотороботу мужчину опознала 14-летняя школьница, которую он как-то зазывал в машину, чтобы подвести. Девочка отказалась, но запомнила номера - PX 94-59. Сначала девочке не поверили, ведь как она смогла запомнить номер, но все же узнали, что автомобиль с таким номером принадлежит министерству внутренних дел. Владельца Вяйно Х. позвали на допрос, и после трех часов он сломался.

«Он сделал ошибку, начав сразу отрицать, что ездил 12 апреля в Рокка-аль-Маре», - говорил инспектор Николай Тартынских.

Вяйно Х. cознался в преступлении, а также признался в еще двух. В 1966 году он пытался изнасиловать на кладбище девятилетнюю девочку, а в 1967 году приставал к семилетней девочке.

Убийца Вяйно Х. ФОТО: Repro

По показаниям преступника, ему пришлось убить девочку, потому что та стала кричать и звать на помощь. Но в суде он уже сказал, что не собирался ее убивать, а только закрыл ее рот своей рукой, и та сама утонула.

Вяйно Х. был вынесен смертный приговор. Семья убийцы потом донимала мать девочки. Кроме того, мать жертвы узнала мать убийцы, которая также была на похоронах.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back