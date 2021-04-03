Екатерина Стриженова из больницы рассказала о переживаниях и установке импланта

53-летняя Екатерина Стриженова на этой неделе неудачно упала в прямом эфире передачи «Время покажет». Травма оказалась серьезной. Телеведущую даже на выходные не отпустили домой – звезда экрана проводит выходные на больничной койке. Рассказываем последние новости о состоянии здоровья Екатерина Стриженовой.

Беда с Екатериной случилась в понедельник, 29 марта. В прямом эфире ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Стриженова оступилась и неудачно упала – основной удар пришелся на руку. Рука тут же опухла, боль была сильная. Екатерина Стриженова созвонилась с Еленой Малышевой, после чего была госпитализирована в Боткинскую больницу. Главный теледоктор страны Елена Васильевна Малышева всегда и словом, и делом помогает коллегам. И коллега Стриженовой – Руслан Осташко очень переживал за свою соведущую. Ведущий «Время покажет» рассказал : «Травма серьезная. Сейчас главное – здоровье Кати». В эфире программ «Время покажет» и «Доброе утро» Стриженову заменили коллеги, а Руслан Осташко на этой неделе в отсутствии соведущей пробует себя в жанре репортажа – к примеру, побывал в пунктах вакцинации.

Вот как сама Екатерина Стриженова рассказала о травме. Телеведущая после дискуссии в студии сделала несколько шагов назад, забыла, что там была ступенька – оступилась и упала. Стриженова на следующий день после операции записала видеообращение из палаты: «Я упала в нашей студии, просто оступилась. У нас там подиум и улетела, ударилась сильно – и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку. Она сильно распухла - прям на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята – молодцы, не растерялись, они привели врача из «Скорой», которая дежурила у Останкино, для другой какой-то программы. Мне быстро оказали помощь. Врач говорит – мы можем отвезти вас в травмпункт, но видно, что серьезный случай, поэтому лучше показать специалисту. Позвонили Лене Малышевой – она сказала надо ехать в Боткинскую. И «Скорая» повезла меня в «Боткинскую». Рентген показал, что перелом сложный – со смещением, с осколками». Телеведущей сделали операцию, поставили пластинку.

В пятницу после очередной перевязки появились подробности операции от Екатерины Стриженовой: «Осколки косточек собрали, пластину поставили, пальцы шевелятся. Все ок! Мой хирург, спаситель – Сергей Викторович Донченко». Результатами операции хирург остался доволен. Врач рассказал о деталях операции телеведущей: «Доступ заключается в том, чтобы минимально травмировать мягкие ткани. Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию, и после этого устанавливаем имплант – в зоне, в которой он вам мешать не будет. Имплант - пластина. Имплант дорогой, швейцарский, титановый. Очень качественный у вас имплант на сегодняшний день, который, в принципе, удалять и не надо».

Стриженова решилась пересмотреть видео своего падения только спустя пару дней. «Некоторые говорят – «так тебе и надо» - наверно! Вот лежу теперь в больнице и думаю «за что мне все это» или правильнее спрашивать «для чего?» - телеведущая делится переживаниями в инстаграме. Именно в социальных сетях некоторые озлобленные телезрители злорадствовали над травмой звезды экрана – списывая падение на «возмездие» за обсуждаемые в эфире политические темы. Однако объективных, позитивных сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления гораздо больше.

И коллеги тут же начали писать слова поддержки. Елена Малышева: «Катюш, просто декорация была неудобной. Тебе это не за что. Главное выздоравливай». Любовь Толкалина: «Катенька, дорогая, как же больно на это смотреть. Переживаю за тебя. И сама такая же, люблю ходить кормой». Дарья Повереннова: «Катюша, выздоравливай! А декораторам вашим надо руки пообрывать». Артем Шейнин: «Катенька, дорогая, будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, любим».

В пятницу вечером настроение Екатерине поднял супруг Александр Стриженов – навестил с букетом роз. Друзья передали хаш – это блюдо помогает укреплять кости. Старшая дочь присылает Екатерине домашние видео приветы от внука звезды экраны. Многочисленные поклонники желают скорейшего выздоровления и возвращения на работу.



