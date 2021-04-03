Едва выкарабкался: Куклачев боролся с COVID-19 воображением и целебной водой

Клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, как с помощью молитвы и особой целебной воды сумел побороть коронавирусную инфекцию. По словам артиста, он очень тяжело переносил COVID-19 и мог не выжить, но разработанная им самим система лечения одолела коварный вирус.

Как сообщил Юрий Дмитриевич, врачи диагностировали у него поражение 85 процентов легких. Ни антибиотики, ни другие медикаменты ему не помогали, а температура тела не поднималась выше 35,2 градуса. Тогда Куклачев понял, что в больнице может умереть — нужно спасать себя самому.

«Сработала моя система, которая называется "Духовная кулинария". Я при помощи мысли, воображения и своей фантазии начал очень конкретно лечиться. Я такие вещи делал! Конечно, подключил молитву — без нее ничего не может получиться», — поведал дрессировщик.

Артист признался, что буквально уговаривал клетки своего тела жить. Так, благодаря самовнушению и молитве он вытащил себя с того света. В ближайшее время Куклачев намерен проверить эффективность «Духовной кулинарии», сдав тест на антитела.

Юрия Куклачева спасла минеральная вода Мацесты

Вторым этапом для Юрия Дмитриевича стало восстановление в поселке Мацеста, что недалеко от Сочи. Местная вода, уверен он, целебная. Приехав на курорт, артист все еще был слаб, с трудом дышал, но заставлял себя двигаться и приходить в прежнюю форму.

«Наша мацестинская вода очень сильная, мощная. Больше десяти минут в ней находиться нельзя — может сердце остановиться. Если все правильно делать, она дает такой стимул! У меня сразу появились силы, поднялся иммунитет», — говорит Куклачев.

Клоун признался, что едва выкарабкался — иногда казалось, что надежды на исцеление нет. Однако страсть к жизни победила. Сейчас Юрию Дмитриевичу 71 год, но планы его поистине грандиозны. Он намерен и дальше активно работать с любимыми животными, радовать зрителей — энергия после выздоровления льется через край!



