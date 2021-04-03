Никита Михалков о встрече с Ларисой Гузеевой: «Для этого мне нужна пара бутылок шампанского»

В далеком 1984 году Никита Михалков и Лариса Гузеева сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В картине Гузеева исполнила роль юной, неиспорченной жизнью Ларисы Огудаловой. Никита Сергеевич же перевоплотился в соблазнителя главной героини Сергея Паратова. Картина получила восторженные отзывы и вошла в антологию лучших советских лент, пишет Starhit.ru.

Поклонники давно мечтают снова увидеть знаменитых артистов на одной съемочной площадке. Однако теперь стало известно, что их желаниям не суждено сбыться. Во время программы «Вечерний Ургант» Михалков пошутил по поводу возможной встречи с Гузеевой. Дело в том, что Никита Сергеевич весь выпуск пил шампанское, что вызывало тревогу у ведущего. «Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», — заявил Ургант.

«Нет, для этого мне нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить», — ответил Михалков.

Шутка режиссера очень понравилась ведущему. Стоит отметить, что Никита Сергеевич находился в прекрасном расположении духа. В эфире он рассуждал о кино, новом спектакле и лучших своих картинах. «Недавно я посмотрел подряд целых 150 фильмов. Это удивительно. Столько прекрасных фильмов! Какая замечательная картина «Пять легких пьес» с Николсоном или «Ночь» Антониони. Я многому научился», — поделился постановщик.