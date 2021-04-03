«У меня последний секс был в 2003 году»: Маша Малиновская о личной жизни

Малиновская, всегда имевшая образ роковой женщины, разрушила этот стереотип о себе. Теледива призналась, что страдает массой комплексов, которые идут из детства, пишет Starhit.ru.

«Мне всегда нужны доказательства любви. Поскольку я человек неуверенный и довольно закомплексованный. Дураку понятно, что не будет делать столько пластических операций женщина, которая в себе уверена и считает себя самой красивой во Вселенной. Поэтому с мужчинами во время какой-то крупной ссоры я ухожу. Я это делаю, чтобы понять, побежит ли он за мной. Во всех своих отношениях я исполняла этот номер. Наверное, это из детства. Меня как-то недолюбили в детстве родители. Я никогда не считала себя красивой девочкой. Поэтому мне всегда нужны доказательства», — заметила звезда.

Самый большой раздражитель в мужчинах для Малиновской — жадность. Говоря об этом качестве, телеведущая вспомнила своего первого мужа, считавшего в ресторане чек по калькулятору. Это один из самых неловких моментов в ее жизни.«Я не отношусь к той категории женщин, которым неудобно что-то просить. Я не понимаю, как так? Меня это страшно раздражает. Конечно, нет! Зачем? Мне не нужно пойти в салон, не нужно сделать маникюр, эпиляцию. Я просто умываюсь свежей росой, собранной на подоконнике, и вот, я такая. Новое платье? Да, Господи, зачем? Ему всего 15 лет. Его еще носить и носить. Конечно, материальное внимание, подарки — это все для меня показатель. Если мужчина ничего для тебя не делает, это значит, что он к тебе потребительски и несерьезно относится. Я не хочу, чтобы меня трахали — я хочу, чтобы меня любили. А если мужчина этого не делает, значит он намерен делать первое», – рассуждает звезда.

На вопрос ведущей программы «Люсьен, дай знать!», как она переносит расставания, звездная блондинка не стала скрывать, что отношений у нее не было уже очень давно: «Я триста лет ни с кем не расставалась. У меня секс в последний раз был где-то в 2003 году. Я ем плюшки и без расставаний. Лежу, ем мороженое без остановки, смотрю Бриджит Джонс, даже полностью ни с кем не расставшись. Я просто конченная извращенка в этом смысле».