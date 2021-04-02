Бывшая участница «Последнего героя» рассказала о домогательствах соплеменника и запустила цепочку признаний

Отметим, что Петрова выбыла из шоу в прошлом выпуске, но неожиданно вернулась и рассказала шокирующие подробности о непристойном поведении одного из своих соплеменников. Он позволил себе недвусмысленно схватить девушку ниже пояса во время пребывания на острове. Бывшая «Пацанка», которая в раннем детстве пережила попытку изнасилования, была возмущена таким поступком взрослого мужчины, пишет Life.ru .

В свою очередь, Троянова тут же собрала остальных девушек проекта, и оказалось, что произошедшее с Петровой было не единственным подобным случаем. Мужчина, например, мог обнять кого-либо из девушек, однако некоторые не считают подобное домогательством. Отметим, что моменты, о которых рассказали девушки, не были запечатлены операторами, поэтому зрители смогут сами определить, на чьей стороне правда.