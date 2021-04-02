18-летняя рэп-звезда завела OnlyFans и заработала миллион долларов за шесть часов

OnlyFans - это сайт, на котором можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке, пишет RUS.TVNET.lv.

Даниэлла опубликовала скрин прибыли на ее аккаунте за 1 апреля. Ей удалось заработать свыше 750 тысяч долларов на подписке, более 260 тысяч долларов на платных сообщениях и более 5,5 тысячи долларов на чаевых.

«Неплохо для шести часов», - написала певица.

В дискографии артистки пока лишь один альбом, вышедший в 2018 году.

Напомним, что экс-звезда Disney Белла Торн завела аккаунт на OnlyFans и за сутки заработала миллион долларов. Аккаунты на этих сайтах есть и у латвийских знаменитостей. Таких как Яна Брук и Лиене Ушакова.



