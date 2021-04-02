Майор в отставке Тыну Кыйвастик угрожает комментаторам в Facebook: таких, как ты, я одной рукой в кому уложу

Вчера портал Elu24 написал статью о певице Сисси Нилии Бените, которая уехала с возлюбленным в Португалию. Публикация вызвала дисскусию в Facebook.

Так, одна женщина Юлле написала: «Куда сбежала? Назад к корням». Отец Сисси, Дэйв Бентон, - чернокожий певец, который родился на Арубе, а сама девушка родилась у нас, в Таллинне.

Юлле ответил Тыну Кыйвастик: «Можешь там и оставаться, а то злые эстонцы обижают бедненьких».

Некий Марк вступился за девушку и написал: «Немного противно читать брызги желчи из ртов двух озлобленных пенсионеров, но в то же время - у каждого бывает минута славы», - написал Марк.

Кыйвастик тут же ответил: «Таких снежинок, как ты, я одной рукой в кому уложу». И продолжает: «Таких чертовых цветных я два раза могу одной рукой уложить».

Оказывается, мужчину вывело из себя выражение «озлобленный пенсионер»: «Бесит, когда сразу ярлыки вешают. Сам ты с красными волосами, черт, еще и других клеймишь! Это я тебя еще ласково снежинкой назвал, а на самом деле он п****, видно же по лицу!

Кроме того, майор в отставке Кыйвастик напоминает, что был в нескольких военных миссиях, и сейчас в очень хорошей физической форме, поэтому не боится вести такие агрессивные диалоги.

«Предлагайте время и место, мне не нравятся люди, которые только лают Интернете, а с глазу на глаз сразу в штаны наделают.

Напомним, что пару лет назад он получил серебряную медаль за заслуги перед Союзом обороны.



