Прокуратура проверит данные о попытках опекунов разорить Вечеслава Зайцева

В столичной прокуратуре заявили о назначении проверки сообщений о злоумышленниках, которые якобы под маской благодетелей поселились в доме модельера Вячеслава Зайцева и вознамерились завладеть его имуществом.

По словам сына 83-летнего кутюрье Егора Зайцева, эти серийные опекуны пользуются тем, что у его отца проблемы со здоровьем. В последнее время пожилой Вячеслав Михайлович стал слаб, и на его возможное наследство как коршуны слетелись многочисленные жаждущие легкой наживы, уверен Егор.

«Прокуратура Москвы организовала проверку информации о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Наследник модельера также жаловался, что живущие в доме его папы люди снимают с ним шокирующие видеоролики, которые выкладывают в TikTok, чем позорят имя прославленного законодателя моды.

Егор Зайцев особенно выделил среди прочих предполагаемых злопыхателей Галину Гарафутдинову и членов ее семьи. С этой женщиной Вячеслав Михайлович познакомился много лет назад на съемках передачи «Модный приговор».



